Candela Peña resume su vida y su fama como si fuera un cuento. “¿Te cuento un secreto? Soy la hija de una mujer muy, muy tímida que tenía siete hermanos y seis hermanos. En la vida le mandaron mucho callar y su objetivo fue que nadie callase a su hija, o sea, yo. Nunca me sentó en la mesa de los pequeños ni me dijo: tú no hables”.

Objetivo cumplido. Nadie desprende más naturalidad y generosidad en cada entrevista y aparición pública que la actriz catalana. La nominación al Goya a la mejor actriz por La boda de Rosa es su octava candidatura, de las que ha ganado ya tres: Te doy mis ojos (2003), Princesas (2005) y Una pistola en cada mano (2012).

Especialmente recordado fue su discurso por esta última película, reclamando trabajo para mantener a su hijo. Suele crear tanto revuelo que el cuento ha dado un giro de guion. “Ahora mi madre si me pide que me calle. Me dice que me dan premios solo para que suba y diga tontadas. Me dice que doy muchos titulares”, confiesa.

En 2020 estrenó dos películas más (Salir del ropero y Black Beach) y rodó la segunda temporada de Hierro, estrenada recientemente. O, como ella define, “la primera serie de Movistar protagonizada por una mujer”.

01.58 min andela Peña recibe el Goya a la mejor actriz de reparto por 'Una pistola en cada mano'. Durante su discurso ha arremetido contra los recortes en sanidad, educación y contra los desahucios.

“Son tantas las cosas que tenemos que cambiar, todo es lento. Ahora hay más series protagonizadas por mujeres, pero hay que dar otro pasito: que las mujeres protagonistas a partir de los 40 no nos escriban cabreadas, puteadas o enfermas”, reclama. “¿Tú me ves una tía vieja? Dentro del imaginario colectivo o del señor que escribe, dentro de su fantasía, no sé el tipo de mujer que escribirá, pero está bien escribir mujeres con alegría de vivir también”.