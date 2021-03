El Goya más 'Sentimental'

Los festivales de cine son esos días del año de carreras a contrarreloj, encuentros de película, entrevistas, un sinfín de anécdotas y sobre todo de devorar una película tras otra. Pero los festivales son también jornadas de ruido, mucho ruido. El que se forma inevitablemente alrededor de cada historia que quiere conseguir sus minutos de información. Y en medio de ese ruido, a veces, se te escapa ese título del que todo el mundo habla y tu agenda nunca pudo adaptarse para poder verla.

Afortunadamente eso no me ocurrió con el último trabajo de Cesc Gay, que tuvo su puesta de largo en el último Festival de San Sebastián. Un certamen, por cierto, con mucho menos ruido del que solemos estar acostumbrados por lo que todos ya sabemos y que desde el pasado marzo forma parte de nuestro día a día. Sentimental se vio fuera de concurso y el ruido se convirtió en risas que a ratos se traducían en carcajada, a ratos en una mueca amarga al ver reflejadas en las historias de las dos parejas, con retazos de nuestra propia existencia.

01.27 min Javier Cámara presenta en San Sebastián 'Sentimental, su nueva colaboración con el director Cesc Gay

No me atrevería a calificar la película de comedia -de hecho no sabría qué género sería el más adecuado para definirla- pero igual su indefinición es lo que más me gusta. Porque Julio, Ana, Salva y Laura podemos ser cualquiera de nosotros. Evidentemente no es cine documental, pero sí que podríamos poner aquí esa frase tan común en los telefilmes perfectos para una buena siesta: ‘Basado en hechos reales’.

Pasiones en el piso de arriba Gay pasaba noches en vela escuchando el frenesí sexual de sus vecinos. Bueno, para ser exactos, el de su vecina. Entre la curiosidad y el pudor el director imaginó la historia debajo de las sábanas. De ahí nacía Los vecinos de arriba: una obra de teatro que subió el telón en muchos rincones de nuestra geografía y que disfrutaron 240.000 espectadores. El director, experto en emociones y en diseccionar las relaciones humanas, quiso convertirla en cinw y ahí es cuando nace Sentimental. 'Sentimental': envidia sexual, intercambios de parejas y comedia clásica Lo curioso es que esta nueva ‘experiencia sentimental’, la hizo con cuatro actores que no habían participado en el montaje teatral. Prefirió que devorasen su texto, intérpretes que nunca lo habían saboreado. Los elegidos: 4 fantásticos. Belén Cuesta, Alberto San Juan, Griselda Siciliani (todo un descubrimiento) y Javier Cámara. Tres de ellos, lucharán por el Goya el próximo 6 de marzo. Todos coinciden en que el rodaje fue exigente y fascinante: que cada frase que salía de sus labios tenía el sello del director, y que entrar en ese apartamento era un viaje sin retorno.