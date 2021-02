Teatreros en Los Goya

El teatro es fuente de inspiración y siempre devuelve los favores. Caso práctico: un veterano director de cine, Cesc Gay, se estrena en el Teatre Romea de Barcelona con Els Veïns de Dalt. Es el año 2015 y tan sólo una temporada más tarde, el libreto se traduce al castellano como Los vecinos de arriba, una exitosa producción que muchos pensaron que daría lugar a una película, Sentimental, con reparto que, de hacer funciones y giras, sabe mucho: Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta y Alberto San Juan.

Salvo la malagueña, que se alzó con el Goya en su ciudad por La trinchera infinita el año pasado, todos son candidatos a premios y esto augura que la segunda incursión teatral de Gay, 53 diumenges, podría emular ese recorrido del teatro al cine en un futuro, pero eso lo contaremos en otro capítulo porque toca no hacer futuribles y pensar en el presente de unos galardones que se entregaron por primera vez en 1987 sobre el escenario de un teatro, el Lope de Vega de Madrid, y que el 6 de marzo saldrán a escena en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga con el signo de estos tiempos: un patio de butacas vacío, que sufre, que echa de menos a sus espectadores, mermados como el aforo de las salas de cine.

Desde luego que no se trata de un requisito pero se nota cuando un director va al teatro o se deja influir en cuanto a selección de actores por algún asiduo a las salas. Seguro que es el caso de Iciar Bollain porque en La boda de Rosa todos los candidatos han pisado tablas, comenzando por Candela Peña, que estuvo bajo la atenta mirada de Gay en aquellos enredos de vecinos, y con muchas horas de vuelo, Nathalie Poza, ahora con Prostitución, Sergi López, Paula Usero y Ramón Barea, promotor de Pabellón 6 en Bilbao y al frente de El viaje a ninguna parte, una de las obras de esta temporada en el centenario del nacimiento de su autor, Fernando Fernán Gómez.

Al igual que Bollaín, Javier Fesser tiene unas Historias lamentables pobladas por intérpretes curtidos en teatros, casi todos los de su reparto: como muestra, Silvia de Pé, que acaba de estrenar un arriesgado monólogo, El caballero incierto, y sigue de gira con Desengaños amorosos.

Películas nominadas que fueron obra de teatro

En esta edición de los Goya encontramos películas cuyas historias nacieron en el oscuro de una sala de teatro y envueltas en anécdotas, es el caso de El plan, de Ignasi Vidal, que se puso en escena con el empeño de este autor, actor y director y Chema del Barco, su cómplice y candidato a mejor actor revelación a sus 57 años, que montaron la obra en la extinta Pensión de las pulgas, en Madrid, con 300 euros y un sofá que encontraron en la basura.

18.55 min El plan de Ignasi Vidal - 11/02/15 - Escuchar ahora

Continúo un relato de hechos teatrales que acabó con la visión de Polo Menárguez y la elección de Raúl Arévalo y Antonio de la Torre para completar un trío protagonista en el que, claro está, no podía faltar Del Barco, embarcado en la gira de Ricardo III, de Kamikaze Producciones, Ushuaia, de Alberto Conejero, y a punto de estrenar la adaptación de la novela Seda, de Alessandro Baricco, en manos de Juan Carlos Rubio, que nos lleva a otra película que proviene del teatro.

02.58 min Ricardo III

No lo interpretó en teatro, pero Kiti Mánver, candidata a mejor actriz protagonista, conocía bien al personaje El inconveniente, debut en la dirección del productor, actor y director teatral Bernarbé Rico, también posible premiado. La malagueña, que se ha prometido un año sabático y fue homenajeada en la última edición del Festival de Málaga Cine en Español, había visto la obra de Juan Carlos Rubio en la que se basa, 100 metros cuadrados, estrenada diez años atrás con María Luisa Merlo y Miriam Díaz-Aroca en un rol que, en cine, le ha valido a Juana Acosta la candidatura a mejor actriz de reparto.

Juan Diego Botto se considera “un buen candidato; de momento, un mal ganador” y lo dice tras seis opciones a premio en su trayectoria, desde la primera por Historias del Kronen, en 1995, hasta la actual por Los europeos, que le llega al tiempo que está recorriendo España con Una noche sin Luna, escrita mano a mano junto a Federico García Lorca.

41.05 min La sala - Juan Diego Botto y Sergio Peris-Mencheta: 'Una noche sin luna' y 'Castelvines y Monteses' - 12/02/21 - Escuchar ahora

De haber sido una gala presencial, en un año no pandémico, Botto no podría haber estado sentado junto al también teatrero Ernesto Alterio, por ejemplo, ya que el compromiso con la representación obliga, tampoco su amigo San Juan, también a vueltas con Lorca y Nueva York en un poeta. Y hay más situaciones similares: a pesar de estar actuando esa misma noche en Marbella con Las cosas que sé que son verdad, Jorge Muriel, director del cortometraje Lo efímero, no podría haber recorrido apenas 50 kilómetros para compartir nervios con otros candidatos como David Verdaguer, en un nuevo montaje sobre El método Grönnholm en el Poliorama de Barcelona, cuyo libreto tornó en guión como El padre, de Florian Zeller, en la categoría mejor película europea, con Anthony Hopkins en un papel que en teatros de nuestro país encarnó Héctor Alterio.

Solo una premiada recogerá su galardón en Málaga: el Goya de Honor reconocerá la trayectoria en cine de una actriz, Ángela Molina, que a pesar de reconocer que los teatros eran su casa, en alusión a su infancia viendo actuar a su padre Antonio Molina, su estreno sobre las tablas fue en 2005 de manos de Andrés Lima con la adaptación de una historia conocida en todo el mundo precisamente por el cine, por una película de Mike Nichols, El graduado (basada en la novela homónima de Charles Webb), compartiendo escenario con su hija Olivia Molina y Juan Díaz. Y ya vislumbramos a esa Ángela Molina mirando al cielo desde el escenario de un teatro en la noche convertida este 2021 en la mejor excusa para seguir celebrando, a pesar de todos los embates, la existencia de espectáculos en vivo y la exhibición de cine en salas.