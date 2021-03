Premios Goya 2021

Hoy es una noche muy especial para todo el cine español con la 35.º edición de la gala de los premios Goya, los galardones de la Academia del Cine que ponen en valor las obras cinematográficas del último año. Pese a celebrarse la entrega de 'los cabezones' de manera virtual, Aitana y Nathy Peluso pasarán por el escenario del Teatro Soho Caixabank de Málaga para poner luz y color a unos Goya bastante atípicos.

Nathy Peluso homenajea 'La violetera' de los Goya

Con una orquesta en directo e imágenes de cine clásico detrás, Nathy Peluso ha sorprendido a todo el mundo con su voz cantando algo a lo que no nos tiene nada acostumbrados: una zarzuela castiza. Y no una cualquiera, no. Se trata nada más y nada menos que la canción que Sara Montiel cantó en 1958 para la película La violetera, dirigida por Luis César Amadon.

Envuelta en un precioso vestido largo blanco, Nathy Peluso ha entonado una típica zarzuela como homenaje al cine español en una noche de lo más atípica en los Goya 2021. El vestido contaba, además, con una caída de flores blancas y rosas por uno de los hombros, además de una preciosa diadema lateral con las mismas orquídeas.