Premios Goya 2021

Provocadora y muy moderna, Natalia de Molina ha apostado por la moda española con un diseño del español Juan Carlos Pajares. Un elegante traje de satén en seda blanca y con un top de encaje, tipo bralette-joya con tiras cruzadas bajo el pecho y confeccionado con malla bordada con estrellas y abalorios 3D semitransparentes.

Un look que la actriz, una de las nominadas en esta 35 edición de los Premios Goya, ha acompañado con una mascarilla a juego con pedrería brillante y una impactante chaqueta cuyo bajo se alarga para convertirse en una gran cola. A juego lleva un pantalón ancho con doble pinza encontrada y pico delantero en la cintura. Una atrevida e innovadora propuesta que ha compartido a través de sus redes sociales poco antes de la gala.

Para completar su look en estos Premios Goya de 2021, Natalia de Molina ha llevado joyas de Alta Joyería y en oro blanco de la firma Messika Paris. En concreto, ha llevado pendientes criollas Snake Dance de la colección Born to be Wild y tres originales anillos con formas geométricas de la colección Lucky Move.

