Natalia de Molina y su momento "tierra trágame" en la gala de los Goya

Era la noche de Natalia de Molina. La actriz andaluza, que ya sabe lo que es recibir un Goya, estaba nominada de nuevo por su papel en Las niñas como mejor actriz de reparto. Finalmente no se ha llevado el galardón pero parece que no todos se han enterado (al menos no al principio) y eso ha provocado uno de los momento más virales y divertidos de la gala.

Cuando la actriz Marta Nieto anunciaba la ganadora, todos las nominadas a mejor actriz de reparto se encontraban en pantalla, desde sus casas u hoteles, esperando nerviosas y cruzando los dedos para escuchar su nombre. Natalia de Molina, que se encontraba en un hotel, no estaba sola. En el momento el que se ha anunciado el nombre de la ganadora, una amiga o familiar de la actriz ha saltado de alegría pensando que era Natalia la elegida, pero no era así. Nathalie Poza ha sido galardonada con el Premio Goya 2021 a la Mejor actriz de reparto por su papel en la película La boda de Rosa. Sin embargo, una amiga o familiar de Natalia saltaba de alegria como puedes ver aquí:

“En casa de Natalia de Molina pensaban que el Goya era para ella.#Goya2021 pic.twitter.com/xji9PFvLjn“ — CookieTriki (@cookietriki) March 6, 2021

Justo entonces, Natalia de Molina hacía señales para que se calmara y volviera a sentarse, mientras seguría mirando a cámara con una sonrisa y cara de "tierra trágame".