Aitana Ocaña se ha convertido en una de las sensaciones de la industria musical desde que saltó a la fama en 2017 gracias a su paso por Operación triunfo. Además, forma una de las parejas de jóvenes más comentadas al tener una relación con el actor Miguerl Bernardeau, hijo de la actriz Ana Duato. Y hoy su carrera dará todo un giro al tener la oportunidad de cantar en el escenario de la 35.º edición de la entrega de estos galardones en una gala telemática.

Aitana, tan deslumbrante como nerviosa por cantar en los Goya

Con un maravilloso vestido blanco de Versace con cortes en los laterales, Aitana se presenta en la alfombra de los premios Goya 2021 con una premisa expectante por la actuación de esta noche: "Os va a sorprender lo que hay detrás y lo que hemos preparado. La canción es además un clásico y una petición del propio Antonio Banderas", asegura. El look lo complementan unas sandalias blancas con un tacón alto y plataforma, además de un maquillaje muy discreto y un collar dorado.

Aitana en la alfrombra roja Jorge Guerrero

La cantante da el salto al cine español cantando en la gala de esta noche, aunque ya puso música a Más allá de la luna: "Fue un videoclip cinematográfico con una experiencia muy bonita", afirma. Pero no se queda ahí, ya que a Aitana no le importaría dar el gran salto al mundo de la interpretación: "Me gustaría tomar clases e intentarlo, pero necesito ver primero que estoy preparada", dice.

La cantante Aitana, de Versace, arrasa en la alfombra roja de los Goya AFP JORGE GUERRERO / AFP

