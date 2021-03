La gala de los Goya 2021 pasará a la historia como la ceremonia telemática marcada por la pandemia. Un desafío técnico con más de 130 conexiones desde el Teatro Soho Caixabank de Málaga donde Antonio Banderas y María Casado han conducido un espectáculo sobrio en el que la emoción y la espontaneidad de los nominados a distancia, desde sus casas y hoteles, han suplido el calor del público. Y en el que Las niñas, ópera prima de Pilar Palomero, se ha alzado con el Goya a mejor película como apuntaban todas las quinielas.

A continuación, algunos de los mejores momentos de estos premios diferentes en los que se ha recordado la labor de los trabajadores esenciales y el valor "sanador" de la cultura en una ceremonia a toda velocidad que ha durado dos horas y media exactas, con entregadores como Pedro Almodóvar o Enma Suárez manteniendo la distancia de seguridad y una avalancha de estrellas de Hollywood apoyando el cine español vía telemática.

Banderas ha lamentado q ue los nominados no puedan estar presentes en el patio de butacas, aunque sí en el escenario y ha invitado a todo el equipo técnico, a los nominados y a los espectadores a un guardar un minuto de reflexión por las víctimas de la pandemia.

"Ahora viene una fecha importante pero todos los días son una fecha importante y aunque no nos dejen, desde nuestra ventanita podemos decir muchas cosas, seguir reivindicando", ha subrayado en su discurso virtual en referencia a la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

"Que no, que no", una cumbia de ritmo tropical con la participación musical de la agrupación mexicana La Sonora Santanera le ha traído a Rozalén su primer Goya a mejor canción por La boda de Rosa, de Iciar Bollaín. Una historia de una mujer, sufridora, interpretada por Candela Peña, que antepone las necesidades de los demás a las suyas hasta que decide poner límites y comprometerse consigo misma.

3- Aitana electriza con un canto a la esperanza

La actuación de Aitana era una de las más esperadas. Un encargo específico de Antonio Banderas a la exconcursante de Operación Triunfo que ha sido uno de los secretos mejor guardados. La cantante, vestida de negro, ha interpretado una sentida versión de "Happy days are here again" de Barbra Streisand en un mensaje de esperanza en plena tormenta del coronavirus. "Cantemos una canción de alegría otra vez. Los tiempos felices, las noches felices, los días felices han vuelto", dice la canción con una ventana que iba abriéndose poco a poco.

La argentina Nathy Peluso ha sido otra de las artistas que se ha subido al escenario sin público del Teatro Soho con una castiza versión de La violetera con imágenes de fondo de la película original protagonizada por Sara Montiel. Vanesa Martín se ha encargado de recordar a las 87 personalidades de la cultura española que han fallecido este año, entre ellos Lucía Bosé o Luis Eduardo Aute. Acompañada de las imágenes de los que ya no están con una versión de la canción "Una nube blanca", de Ana Belén.

Por el centenario del nacimiento del director Luis García Berlanga, Diana Navarro ha cantado una versión de "Americanos, os recibimos con alegría", que el valenciano creó en la película ‘Bienvenido Mister Marshall’. La artista ha interpretado la canción acompañada de Carlos Latre, caracterizado de Pepe Isbert.