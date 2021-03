Robert De Niro, Al Pacino, Nicole Kidman, Salma Hayeck, Tom Cruise y Charlize Theron, entre otras muchas estrellas internacionales, se han colado en la gala de los Goya 2021 para mostrar su apoyo a la industria cinematográfica de España. "Amo, respeto y apoyo al cine español", ha exclamado la actriz Monica Bellucci, en uno de los mensajes emitidos durante la entrega de premios, mientras Barbra Streisand ha dedicado la canción "Happy days are here again" ("Los días felices están aquí otra vez").

Otros grandes nombres del cine internacional han mandado sus vídeos, como Julianne Moore, Benicio del Toro, Sylvester Stallone, Halle Berry, Melanie Griffith o Mel Gibson, tal y como había anunciado la Academia de Cine. "Te quiero, cine español", lanzaba también la actriz Laura Dern, en una de las dedicatorias más entusiastas hacia los directores, la lengua, la cultura, los artistas, músicos, actores y actrices de nuestro país.

La mexicana Salma Hayeck ha ofrecido una de las loas más extensas. "Me enamoré del cine español cuando era muy joven. Ya no soy joven, pero sigo enamorada de él", ha afirmado la actriz de películas como Frida o Desperado, que ha asegurado que siempre le ha traído "muchísima inspiración y muchísimos amigos".

Finalmente, la cantante y actriz Barbra Streisand ha trasladado un mensaje de esperanza. "Siento que están pasando cosas buenas, especialmente en mi país. Creo que el mundo empieza a curarse", ha dicho, antes de dedicar un fragmento de su "Happy days are here again" ("Los días felices están aquí otra vez"), que ha dado paso a una actuación de Aitana de la misma canción.

Pero no han sido las únicas estrellas internacionales, de una noche atípica por la pandemia. Por el escenario del Teatro Soho CaixaBank de Málaga, con Antonio Banderas y María Casado como maestros de ceremonia, han pasado artistas patrios que han triunfado en todo el mundo: Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar, J.A. Bayona y Paz Vega han sido los encargados de entregar los primeros galardones de la noche.