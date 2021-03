En mitad de un espectáculo flamenco dibujado entre sombras, ha aparecido la figura de Ángela Molina como una más en esa exhibición de talento. El director Jaime Chavarri, uno de las figuras claves de su carrera, ha sido el encargado de hacerle entrega del premio de honor a la actriz madrileña en estos premios Goya 2021. “Sigues iluminando el cine español con tu arte y tu belleza”, ha comenzado el cineasta antes de dar paso a algunos de los momentos más reseñables de la intérprete en el cine español.

Agradecimiento a los compañeros de la industria

La actriz, hija del legendario Antonio Molina, conmovida por el premio y con la autenticidad que siempre la ha acompañado, ha asegurado que recibe el galardón con alegría y serenidad: "Con la paz que me otorga comprender que solo será mío si lo es también de todas las personas con las que he trabajado, los seres humanos de todos los oficios del cine que me han acompañado y a veces sostenido", ha subrayado.

Con un mensaje repleto de emoción, la misma que había manifestado instantes antes de la gala, y que no ha disimulado en estos días, la intérprete ha querido agradecer al cine la carera, más de 40 años, y que "ha marcado el calendario de mi vida, ha sido horizonte y a la vez ha sido camino", ha querido remarcar para, a continuación recordar también el importante papel que ha jugado en su vida la familia.