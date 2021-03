El beso que Iker dio a Sara en el Mundial de fútbol de Sudáfrica es uno de los momentos históricos de la televisión. Fueron la imagen del amor, de la pasión, del éxito... Pero hoy todo relegado a un segundo plano. La noticia de la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero ha cubierto de negro un mundo que era rosa. Se acabó el amor pero sus allegados dicen que quedará la amistad y sobre todo el interés común por sus hijos. Ellos son ahora la prioridad para ambos.

Esta vez los rumores sobre Sara Carbonero e Iker Casillas iban bien encaminados. Después de la avalancha de rupturas de famosos que nos han sorprendido en los últimos meses, la suya es, sin duda, una de las más tristes. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto pero, a pesar del posible desenlace, su historia de amor de película es digna de recordar.

'El beso' ¿La historia del beso o el beso que ya es historia? Esa es la cuestión. Se conocieron en 2009, cuando ella cubría la Copa de Confederaciones y él viajaba junto a la Selección Española de Fútbol. "Ella cubría la información del Real Madrid y de la selección y ahí nos conocimos. Luego empezamos a mandarnos mensajes y un día, sin darte cuenta, la historia de amor se ejecuta", confesó Casillas. La primera imagen que tenemos de ellos juntos la compartió él mismo en su cuenta de Instagram al ponerse de moda el reto de los 10 años. Los famosos tiraron de archivo y sacaron a relucir sus fotos más antiguas. El portero se puso romántico y, aunque a ella no le hizo demasiada gracia a juzgar por su comentario, publicó una instantánea de los dos en Navalacruz, su pueblo. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)“ “ Los paparazzi ya les habían cazado en varias ocasiones, pero el icónico beso no llegó hasta un año después. Probablemente, el más recordado en toda la historia de la televisión española. Nada tiene que envidiar al de Ross y Rachel en Friends, ni siquiera el del marino y la enfermera en Times Square tras la Segunda Guerra Mundial. La periodista estaba entrevistando al portero después de proclamarnos campeones en la final del mundial de Sudáfrica cuando Casillas, muy emocionado, terminó agradeciéndole a ella su triunfo y plantándole un señor beso. Íker Casillas besa a Sara Carbonero durante una entrevista después de ganar el Mundial "Madre mía. Bueno, pues luego seguimos", reaccionó Sara Carbonero, aún en shock por lo que acababa de suceder. De fondo sonaban aplausos, nada más y nada menos que de los actuales Reyes de España. Así lo contó uno de los protagonistas de aquel momento en el programa En la tuya o en la mía. ¿Icónico o no? Sus comienzos no fueron nada fáciles. "Habíamos sufrido bastante y ella lo pasó mal con las críticas sobre que me distraía. Aquel momento era el broche ideal para poner punto final al campeonato", reconoció Iker Casillas a Bertín Osborne. Afortunadamente, aquello no les impidió continuar con su historia.

Su vida en pareja Desde entonces, la pareja nunca se ha escondido de los flashes: viajes, escapadas románticas, vacaciones veraniegas, eventos deportivos, posados juntos, salidas en familia, etc. Sara Carbonero e Iker Casillas han llevado su relación de la manera más natural posible. Sara Carbonero e Iker Casillas de vacaciones en Brasil ©GTRESONLINE GTRES Iker Casillas y Sara Carbonero saliendo de su casa en Madrid ©EUROIMAGEN GTRES A pesar de estar en el foco mediático, ninguno de los dos sentía reparo a la hora de mostrarse de lo más cariñosos, en la calle o en cualquiera de sus apariciones públicas. Eso sí, sin hablar de su vida privada. Sara Carbonero e Iker Casillas en actitud cariñosa durante un partido de tenis GTRES Iker Casillas y Sara Carbonero durante la grabación del programa 'El día que vivimos un sueño' ©GTRESONLINE GTRES De lo que no hay ni rastro es de su boda secreta en el año 2016. Una ceremonia muy discreta, con su gente de confianza y en los juzgados. "Estoy contenta y para mí fue muy bonito, la verdad. No todo el mundo sueña con tener un bodorrio y a mí igual me da más pereza hacer una megafiesta", aseguró la periodista días después del enlace, cuando la noticia salió en los medios de comunicación.

Martín y Lucas La boda fue básicamente un mero trámite para ellos, que ya habían decidido formar una familia años antes, cuando dieron la bienvenida a su primer hijo, Martín. "Estoy tremendamente feliz de que por fin haya llegado este momento y de que todo haya salido tan bien. Sin duda 2014 ha entrado con buen pie", señaló el portero por aquel entonces. Sara Carbonero e Iker Casillas posando ante los medios a su salida del hospital GTRES GTRES Dos años después, en 2016, llegó el pequeño Lucas. En el mismo hospital que su hermano mayor y mediante una cesárea, la pareja no dejaba de mirar con ternura a su bebé. El nuevo y último miembro de la familia. Sara Carbonero e Iker Casillas posando ante los medios a su salida del hospital GTRES GTRES

Nueva vida en Oporto Sara Carobero dejó todo por amor, amistades, familia, incluso su trabajo de presentadora de deportes en una cadena de televisión. La periodista decidió acompañar a Iker en su nueva aventura en Oporto, cuando el portero fichó por el equipo portugués en el año 2015. El portero le enseñó su casa a Bertín Osborne después de su mudanza. Su hogar contaba con unas vistas envidiables que daban a una reserva natural y la desembocadura del río Duero. Iker Casillas y Sara Carbonero en el estadio de fútbol GTRES GTRES