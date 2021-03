Este miércoles 10 de marzo nos hemos despertado con una sorprendente portada de la revista Lecturas que asegura que Sara Carbonero e Iker Casillas se separan (de una vez por todas después de los insistentes rumores de separación del último año). Ellos, como de costumbre, no han roto su silencio ante los incansables rumores.

Sara Carbonero guarda silencio ante los rumores

La reacción de Sara Carbonero no se ha hecho esperar. A primera hora de la mañana ha llevado a sus hijos, Martín y Lucas, de siete y cuatro años, al colegio y se ha encontrado con los periodistas preguntándole por su supuesto divorcio, aún sin confirmar: "No voy a decir nada", declara.

Preguntada por cómo se encuentra después de su paso por quirófano y su operación, ha respondido: "Sí, muy bien. Gracias". Pero poco más ha dicho la periodista deportiva que, fiel a su estilo, ha combinado un vestido largo de punto marrón con unas zapatillas de puntera tipo Converse en color blanco y un bolso negro.

Además, la maxivchaqueta gris, las gafas grandes y la mascarilla negra apenas dejan ver su rostro. Tampoco decepciona con su recogido: un moño bajo informal divino que encaja con todo el look.

Sara Carbonero, fiel a su estilo, combina un vestido largo de punto. La periodista luce un vestido marrón largo de punto.

Sara Carbonero se encuentra inmersa en su regreso al trabajo en Radio Marca y hace nada entrevistó a la presentadora de televisión Toñi Moreno, con quien charló de periodismo, maternidad y amor. En este último campo surgió el tema de las apps de citas para conocer gente nueva y Sara lo tiene claro: "No he probado las redes sociales de ligar, pero no puedo decir que de este agua no beberé", afirma la periodista.

Declaraciones que tal vez arrojen un poco de luz sobre el silencio de Sara e Iker acerca de su supuesta ruptura. Toñi Moreno preguntó a Sara Carbonero cómo le va en el amor y si ha conseguido encontrar a su media naranja y la periodista deportiva no quiso mojarse: "Solo respondo que soy autónoma, tengo una niña pequeña, trabajo inestable, un piso de alquiler que pagar… No tengo tiempo", asegura sobre su vida personal.