El Festival de Eurovisión cruza el charco para instalarse en Estados Unidos. The American Song Contest será la adaptación del concurso de la canción europea en América. Aunque en un principio se iba a estrenar a finales de 2021, el certamen americano se ha aplazado y finalmente se emitirá a lo largo del 2022.

La mecánica será muy similar a la del formato original con más de 65 años de historia y que cada año congrega a casi 200 millones de espectadores frente al televisor. Cantantes de todo el país representarán a cada uno de los 50 estados el certamen y el público y jurado elegirán al ganador con sus votos.

Sin embargo, y teniendo en cuenta el volumen de participantes, habrá entre 5 y 10 galas eliminatorias que serán televisadas para elegir a los semifinalistas. Los clasificados en esas primeras rondas pasarán a las Semifinales y, finalmente, los mejores se verán las caras en la Gran Final, que se emitirá en el prime time americano.

Martin Österdahl, supervisor ejecutivo de Eurovisión ha dicha tras el anuncio: "Es hora de que Estados Unidos experimente este espectáculo. El amor por la música es universal y la celebración de la música en diferentes géneros y estilos puede trascender fronteras y unir a las personas".

El equipo detrás de The American Song Contest

The American Song Contest y estará producido por grandes conocedores del festival, expertos en programas de televisión y en súper producciones musicales. Entre los nombre europeos que trabajarán en el evento de las navidades de 2021 destacan Anders Lenhoff (uno de los principales productores creativos de Europa), Peter Settman (productor de televisión), Ola Melzig (productor de televisión y megaeventos) y Christer Bjorkman (representante de Suecia en 1992 y productor del Melodifestivalen en 2002 y Eurovisión en 2013, 2016 y 2017).

En cuanto a los miembros del equipo americano, será crucial la figura de Ben Silverman, productor y ejecutivo de televisión que impulsó formatos como The Office, The Biggest Loser, Who wants to be a millionaire?, Ugly Betty, Jane the virgin, entre otros programas de éxito internacional.