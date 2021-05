Ya puedes ir comprando las palomitas y no hacer planes para el próximo sábado 22. Save the date!, porque tienes una cita con Blas Cantó en la gran final del Festival de Eurovisión y podrás votar a tu país favorito. Pero a la gala es necesario que vayas preparado, y por eso hemos hecho este Euroquiz que no te puedes perder. Seguro que eres de esos que fardan entre amigos de que sabes mucho sobre el Festival, y está al quite de la última hora, así que te proponemos que compruebes si de verdad eres el listo o la lista del grupo o tienes que clavar codos para aprobar antes del sábado.

No te preocupes, es fácil, vamos a empezar por el 2010. Además, es divertido, porque no solo vas a relacionar fechas con ganadores, sino que hay un poco de salseo. Para evitar spoilers, cuando termines de resolver y tengas tu nota final, sigue leyendo y descubre más datos curiosos de cada artista y/o canción. ¿Quién estuvo en un coro Gospel, quién ganó seis días después de cumplir 19 años, quién intentó ir tres veces al festival o quién se convirtió en un icono LGTBIQ+?, ¿te animas? ¡Adelante!

Lena: la ganadora del 2010 Lena Meyes, si nuestros cálculos no nos fallan, el día 23 de mayo cumplió 19 años y el día 29 ganó Eurovisión. ¡Menudo regalazo! La alemana alcanzó el éxito con Satellite, un tema con el que ganó el concurso “unser Star für Oslo”, el programa para elegir a la voz representante del país en el Festival. Lo curioso de su participación en dicho evento televisivo es que se presentó con tres canciones: Bee y Love Me. Finalmente ganó Satellite, llegando a estar en el top cinco de la lista alemana. Al año siguiente, en 2011, volvió a ser la representante en una gran gala eurovisiva que se celebraba en su país. Fue con Taken By Stranger, sin embargo, se tuvo que conformar con el décimo puesto. 03.12 min Final - Alemania

Loreen: la ganadora del 2012 Lorine Zineb Nora Talhaoui, más conocida como Loreen, se alzó con una victoria histórica el 26 de mayo de 2012. Euphoria consiguió ser la flamante ganadora con 372 puntos, la segunda puntuación más alta de la historia eurovisiva. La joven de ascendencia marroquí ya apuntaba maneras cuando se hizo con el primer puesto en el Melodifestivalen, el festival que celebra Suecia para elegir al representante de su país en Eurovisión. Pero su éxito fue in crescendo conforme pasaban las semanas, y es que, en la primera clasificación ya alcanzó el primer puesto pasando directamente a la gran final con 670.000 llamadas telefónicas a su favor y batiendo récords. Aún quedaban días para Eurovisión y su tema ya estaba en el número 1 en las listas de los singles más vendidos en su país, y la tercera canción más escuchada en Spotify en todo el mundo. Imagínate las cifras posteriores a su triunfo en Eurovisión, al día siguiente de la gran gala ya era número 1 en iTunes en más de 15 países. Ese año 2012 Loreen fue tan aclamada que en esa nochevieja actuó en 4 países simultáneamente: China, Bélgica, España y Alemania. Un éxito de estribillo pegadizo y de coreografía sublime. 03.09 min La representante de Suecia, Loreen, ha interpretado el tema "Euphoria" en la Final de Eurovisión 2012.

Emmelie de Forest: la ganadora del 2013 Emmelie de Forest consiguió la victoria para Dinamarca en 2013 con Only Teardrops, y no fue la única estatuilla que se llevó a casa ese mismo año, sino que El Movimiento Europeo Danés le otorgó el Premio Europeo del Año en diciembre. Su pasión por la música le venía desde pequeña, con 9 años empezó a cantar junto a su madre en Steve Cameron Gospel Choir. A los 14 años estuvo con el músico escocés Fraser Neill haciendo apariciones en festivales y centros culturales. Según Neill, publicaron juntos un disco titulado Emmelié de Forest and Fraser Neill, pero solo vendió 100 copias. A los 18 años, la cantante se mudó a Copenhagen para estudiar en Complete Vocal Institute. En enero del 2013 ganó el Dans Melodi Grand Prix, el concurso para elegir el representante de Dinamarca en Eurovisión y viajó a Suecia para volver a casa con el premio eurovisivo bajo el brazo. 02.44 min Dinamarca gana Eurovisión

Conchita Wurts: la ganadora del 2014 Copenhague, 10 de mayo de 2014: la austríaca Conchita Wurts se alza con el premio. Rise like a Phoenix, levántate como un Fénix, consigue ganar Eurovisión con un mensaje cargado de igualdad, tolerancia reivindicación y optimismo. Tema y artista que se han convertido en icono LGTBIQ+. Tom Neuwirth, 31 años, creó a Chonchita Wurts porque creyó que era el mejor alter ego posible para transmitir al mundo su mensaje de igualdad y respeto. Sin embargo, conforme han pasado los años, poco queda ya de esa mujer barbuda, y es que el cantante ha ido dejando ver de forma natural su transformación física, pero sin dejar nunca de ser un referente LGTBIQ+. Pese a que su éxito eurovisivo dejaba abierta las puertas a la esperanza de una sociedad que avanza hacia la igualdad, Wurst tuvo que sufrir comentario LGTBIfóbicos. La hemos visto recientemente con un sorprende cambio de look. 03.00 min Tal y como dice la canción, Conchita renace como el ave fénix sobre un escenario que parece estar en llamas. "Rise like a phoenix" es un tema compuesto por Charly Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski y Julian Maas.

Måns Zelmerlöw: el ganador del 2015 Efectivamente, Måns Zelmerlöw se presentó 3 veces al Melodyfestivalen, el concurso sueco para elegir al representante del país en Eurovisión. La primera vez fue en 2007, con la canción Cara mia, que era el single presentación de su primer disco Stand by For…. Quedó en tercer lugar. Paradójicamente, pese a no conseguir la primera posición en el concurso, este disco consiguió ser disco de Platino. En 2009 volvió a intentarlo en Melodyfestivalen, esta vez con la canción Hope & Glory. Fue el tema más votado por el jurado, pero tras el recuento de votos del público, bajó a cuarta posición. De nuevo, otra paradoja, y es que esta canción –single de su segundo disco MZW- llegó al número uno en las listas suecas y MZW consiguió ser Disco de Oro. Dicen que a la tercera va la vencida y ganó el Melodyfestivalen con Heroes. Pero no solo eso, sino que se posicionó entre los favoritos de las apuestas para triunfar en el Festival. Y así fue, quedó en primer lugar con 365 puntos, la tercera mayor puntuación en la historia de Eurovisión. 03.18 min Eurovisión 2015 - Suecia: Måns Zelmerlöw canta 'Heroes'

Jamala: la ganadora del 2016 Jamala fue la representante de Ucrania en Eurovisión 2016, celebrada en Estocolmo. Debido a su procedencia, ganó con una canción interpretada en inglés y tártaro de Crimea. 1944 le ha servido a la artista para convertirse en un símbolo en su país, ya que el tema habla sobre la deportación de los tártaros de Crimea por Stalin. La artista conmovió al público eurovisivo tratando un tema tan verdadero y deseando la paz y el amor para el mundo. 03.09 min Eurovisión 2016 - Ucrania: Jamala canta '1944'

Salvador Sobral: el ganador del 2017 El portugués Salvador Sobral ganó el Festival de 2017 en Kiev, con Amar pelos dois. La canción compuesta por su hermana, Luisa Sobral, hizo que Portugal fuera premiada por primera vez en Eurovisión. El artista mostró gran sensibilidad en la interpretación y simpleza en la puesta en escena, el escenario se llenó gracias a su personalidad y voz. Pero la historia personal que le acompañó durante su vivencia eurovisiva nos pone los pelos de punta. Le diagnosticaron una insuficiencia respiratoria que requería de trasplante de corazón. Su estado de salud era ambiguo, y nadie (ni él ni la organización) podían garantizar 100% su participación en la gran gala. Sin embargo, consiguió actuar, llevarse el triunfo, y posteriormente fue cuando lo operaron y pasó algunos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos. En esta entrevista conocemos su faceta más personal. 03.02 min Eurovisión 2017 - Portugal: Salvador Sobral canta 'Amar pelos dois'

Netta: la ganadora del 2018 Netta Barzilai se hizo con el triunfo en Portugal en 2018 gracias a su tema Toy, canción con un mensaje feminista y con unas mezclas muy pegadizas. La polémica se desató por varias razones: algunos decían que la canción era un plagio de Seven Nation Army (The White Stripes); otros discrepaban de que el anfitrión del próximo año tuviese que ser Israel, ya que decían que era una estrategia del país para lavar su imagen, mostrar lo bonito, y tapar los crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Las redes sociales se caldearon de opiniones e hipótesis, pero lo que no se puede discutir es el talento de la artista. Netta estudió electrónica en la Escuela de Música Contemporánea Rimon, estuvo en el servicio militar obligatorio como miembro de la Banda de la Marina, y en 2017 ganó el concurso Stage Stage, donde se buscaba a la persona que representase a Israel en Eurovisión. La artista destaca destacó ante el público por su puesta en escena colorida, su garra interpretativa, sus mezclas musicales y su letra en pro del empoderamiento femenino: “eres divina y está a punto de arrepentirse”, “mírame, soy una criatura hermosa”. 03.14 min Eurovisión - Israel: Netta Barzilai canta "Toy" en la final de Eurovisión 2018

Duncan Laurence: el ganador del 2019 El ganador de ese año fue Duncan Laurence, representante holandés en la última edición que se ha podido celebrar de Eurovisión debido a Covid. Se alzó con la victoria gracias a su balada Arcade, que consiguió llegar a los números 1 de Países Bajos, Bélgica, Estonia, Islandia y Luxemburgo. Lo curiosos de este tema es el reebot que ha tenido de forma inesperada, y es que se ha convertid en el nuevo éxito para los usuarios de TikTok. Además, después de 25 años, es la primera canción de Eurovisión en entrar en los charts de Billboard, en el puesto número 100. 03.14 min Duncan Laurence, representante de Países Bajos en Eurovisión 2019, interpreta "Arcade" en la final del Festival. Música y letra: Duncan Laurence, Joel Sjöö, Wouter Hardy