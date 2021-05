Los ensayos de Eurovisión 2021 empezaron hace unos días, pero el Festival como tal arranca este martes con la semifinal del infierno. Dieciséis país luchan por las diez primeras plazas para la final en la que ya esperan España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, como parte del Big Five, así como los anfitriones, Países Bajos. ¿Y quiénes deciden quiénes pasan de cada semifinal? Un 50% será decisión del jurado profesional de cada país, mientras que el otro 50 recae sobre el televoto. Nosotros no podemos votar hasta la segunda semifinal, pero... ¿Tienes un favorito y quieres darle tu apoyo? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber si quieres votar por él en el certámen!

En Eurovisión, no puedes votarte a ti mismo. Es decir, no puedes votar por la canción candidata de tu propio país, en este caso por Blas Cantó y "Voy a quedarme" . En cambio, sí que puedes ofrecer tu voto por otro tema. Recuerda que los españoles solo podemos votar en la segunda semifinal y en la gran final del 22 de mayo.

No, no puedes votar por Blas y España

Si tienes descargada la aplicación de Eurovisión, no esperes que cuando digan "se abren las líneas" aparezca una votación en la App o página web de Eurovisión. El Festival no se ha actualizado en este aspecto de cara al televoto, que tiene un 50% de valor en los puntos del Festival.

¿Y en la final?

En la final pueden votar todos los países que participan en todo el Festival, incluidos los que no han participado en la gala. Al igual que en las semifinales, el 50% de los puntos será dado por el jurado profesional, y el otro 50 por el televoto. El mecanismo que deberás seguir es el mismo, y como no puedes votar por Blas, cuando aparezca España en la final te darás cuenta que no aparecerá ningún número en pantalla.