Róterdam despliega una alfombra turquesa para dar la bienvenida a los artistas de Eurovisión 2021. La Opening Ceremony, que se ha celebrado en la Terminal de Cruceros de la ciudad anfitriona, inaugura de forma oficial de la 65ª edición del certamen europeo. Una fiesta a los pies del río Nieuwe Maas, custodiada por el famoso puente Erasmo y marcada por estrictas medidas anti Covid-19 y varias ausencias.

Los artistas de este año han desfilado por la carpet cumpliendo con las normas de seguridad: una PCR negativa 24 horas antes, distancia de 1,5 metros de seguridad con los periodistas, llevar mascarilla en los momentos que no hagan entrevistas. Por su parte, los medios acreditados han pasado de los 1.000 -que normalmente se encuentran a ambos lados de la alfombra- a 156 profesionales (4 por delegación), situados en el mismo lateral.

Australia, Islandia, Polonia, Malta y Rumanía se han perdido la fiesta, aunque por diferentes motivos. Montaigne no ha estado presente porque no podido volar a Países Bajos debido a las restricciones de su país; mientras que las otras cuatro delegaciones se encuentran confinadas. Polonia e Islandia tienen algún miembro positivo en Covid-19, por lo que los dos equipos han sido inmediatamente confinados. Malta y Rumanía, que comparten el mismo hotel, tampoco han podido asistir al evento siguiendo las normas del protocolo de seguridad.

Tres horas para recorrer 200 metros

En total 34 delegaciones ha disfrutado de la Welcome Party en la que han charlado con los medios y compartido sensaciones tras los primeros días del festival. Blas Cantó ha deslumbrado a su llegada a la Terminal de Cruceros, acompañado por sus coristas, Irene Almán, Daira Monzón, Héctor Artiles, Dángelo Ortega y Alba Gil, Ana María Bordas (jefa de delegación) y Alicia León (jefa de prensa).

Blas Cantó deslumbra en la Welcome Party de Eurovisión y hace "match" con la alfombra turquesa

"Es un sueño estar aquí y poder compartir esto con amigos. Justo antes de entrar hemos estado tomando jamón ibérico y picos que trajimos en la maleta. Así que ya tenemos energía para toda la tarde y todas las entrevistas", ha afirmado el cantante a RTVE Digital.

El representante español ha dejado atrás los colores oscuros 'impuestos' por la escenografía de "Voy a quedarme", para llevar un look más cercano a su estilo. Desenfadado, radiante y moderno, el artista ha optado por un traje de chaqueta con cruce lateral en color celeste, diseñado también por Jaime Álvarez (director creativo de la firma Mans Concept). Debajo ha llevado una camiseta blanca de tirantes y ha completado el estilismo con unas botas Campers de color ivory.

“"He escrito a Destiny. Estaba ansiosa por venir aquí. Todos le hemos dado palabras de amor. Es una pena". BlasCanto #EuroBienvenida #Eurovisión https://t.co/Z1u5FNJ42e pic.twitter.com/5KP1UHMsTX“ — eurovision_rtve (@eurovision_tve) May 16, 2021

“Esto nos recuerda que la pandemia no se ha terminado“

Blas ha estado pendiente de sus compañeros que no han podido asistir y ha contado que se había puesto en contacto con Destiny (Malta) antes de llegar a la fiesta: "Estaba ansiosa por venir. Todos le hemos dado palabras de amor y yo le he dicho que estuviera tranquila, no pasa nada, porque vamos a estar juntos pronto. Es una pena pero esto nos recuerda que la pandemia no se ha terminado. Tenemos que estar juntos en esto y pensar, no sólo en nosotros, sino también en el resto".

Otros compañeros, como Senhit (de San Marino) y Jendrik (de Alemania) ha hecho un precioso guiño a los ausentes. Elgermano se ha puesto las fotos de los cinco en la solapa de la chaqueta y la representante de la Serenísima República los ha pegado sus rostros en las banderas que portaban.

Los favoritos Barbara Pravi (Francia), Djon's Tears (Suiza), Victoria (Bulgaria) y Stefania (Grecia) ha vuelto a mostrar su admiración por Blas Cantó y han confesado que "Voy a quedarme" es una de las canciones más especiales porque consigue llegar al corazón.