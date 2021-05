Estamos a punto de vivir la primera semifinal de Eurovisión 2021 y como ya sabemos, serán 16 los países que se disputarán el paso a la final del sábado 22 de mayo. Una gala que podremos seguir en directo desde La 2 el martes 18 a partir de las 21h y que desvelará, por fin, los 10 candidatos que pasarán a la siguiente fase y podrán deleitar a medio mundo con las canciones que tanto tiempo llevan preparando. Las apuestas ya tienen a sus favoritos, así que atento, porque te desvelamos la situación actual y analizamos qué canciones podrían quedarse por el camino.

Lituania también parte como una de las favoritas de la noche. The Roop y su " Discoteque " no han pasado desapercibidos durante los ensayos y las apuestas lo sitúan en el tercer puesto. Algo que, de cumplirse, haría que pasara de forma casi directa a la gran final del sábado. La extravagancia sobre el escenario ha conseguido que el candidato lituano consiga de nuevo un pasaporte para el certamen europeo. ¿Conseguirá superar el gran nivel que posee la primera semifinal del próximo martes?

Como en todo festival, cada uno tiene sus propios favoritos. La escenografía, la canción, las emociones que transmita el candidato o candidata... Todo cuenta cuando se trata de realizar esta elección. Sin embargo, las apuestas hablan por sí solas y aunque han ido variando a lo largo de las jornadas, actualmente tienen a un top 3 bien marcado y que encabeza Malta. Destiny y su " Je me casse " han calado hondo a un público que aspira a disfrutar de una intérprete que ha conseguido convencer a la prensa y trasladarnos la potencia vocal que posee sobre el escenario de Róterdam. A pesar de estar confinada tras compartir hotel con Polonia e Islandia , las delegaciones con un positivo entre los miembros de su equipo, la maltesa ha podido desarrollar el ensayo con total normalidad.

Ucrania, Rusia y Suecia siguen alzándose entre los primeros puestos, según las últimas apuestas. La primera semifinal es considerada la que más nivel posee entre sus candidaturas, así que no sería descabellado ver cómo estos países pasan a la final tras haber desarrollado las actuaciones que ya pudimos descubrir durante los ensayos previos a la semana más eurovisiva del año.

Azerbaiyán y Australia: ¿posibles ausencias de la gran final?

Azerbaiyán es otro de los países que partía como favorito pero que tras los últimos ensayos, hemos observado que las apuestas lo colocan fuera de los diez elegidos. Bélgica sería otro de los candidatos que podría quedarse fuera de la final, pero sorprende que Australia aparezca en esta "lista negra". Montaigne y su "Technicolour" podrían caerse por primera vez en su historia, así que si esto ocurre, podría marcar un hito desde que en 2015 se presentara por primera vez con "Tonight Again", de Guy Sebastian. Irlanda, Eslovenia y Macedonia del Norte serían los tres países que quedarían en último, penúltimo y antepenúltimo lugar. ¿Darán la sorpresa el próximo martes durante la primera semifinal del Festival?

Debemos recordar que España no vota en la primera semi después de siete años consecutivos, sino que lo haremos en la segunda. En esta gala no se la juega porque Blas ya está clasificado al ser parte del Big Five, pero toda Europa podrá ver el primer minuto realizado del candidato español durante la gala del 18 de mayo.