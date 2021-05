En estos días de descanso y después de un intenso arranque con los dos ensayos y la alfombra turquesa de la ceremonia de bienvenida, Blas Cantó tiene unos días libres en el festival de Eurovisión 2021. Y nosotros, que compartimos hotel con él y toda la delegación afincada en Róterdam, hemos querido aprovechar para citarnos el representante español y su equipo de coristas para llevar a cabo el primer EuroSalseo de la semana. ¡Y tú puedes formar parte de él!

A partir de las 19h podrás seguir en directo el encuentro junto a Blas, Pedro Elipe, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Alman y Dángelo Ortega, sus cinco coristas. Así que anímate y comenta todo lo que quieres que les preguntemos con el hashtag #EuroSalseo1. ¿Cómo se sienten después de jornadas tan intensivas en Países Bajos? ¿Han vivido alguna anécdota durante sus visitas por Róterdam? ¿Quién ha sido el candidato que más ilusión les ha hecho conocer? ¿Nos desvelarán algún salseo de la alfombra turquesa de ayer? Fernando Macías estará junto a ellos para trasladarles todas vuestras dudas y curiosidades. ¡Os esperamos!

Hasta el próximo miércoles no volveremos a ver a Blas sobre un escenario. Recordemos que será el mismo 19 cuando el intérprete de "Voy a quedarme" realice el primer ensayo general. En esos tres minutos en los que ensayará junto a todos sus compañeros, dispondremos de un fragmento de un minuto que podremos ver en exclusiva durante la segunda semifinal del jueves 20 de mayo. Como ya sabemos, Blas Cantó no actuará en ninguna de las dos galas al formar parte del Big Five y estar clasificado automáticamente para la final del sábado 22, pero sí que podremos votar y ver unos pequeños segundos de la realización final del cantante español.