Este sábado es la gran final de Eurovisión 2021, pero el Festival como tal arrancaba este martes con la semifinal del infierno. Después de conocer las 26 canciones que actuarán, ahora solo queda preguntarse quién ganará este año. Un 50% será decisión del jurado profesional de cada país, mientras que el otro 50 recae sobre el televoto. ¿Tienes un favorito y quieres darle tu apoyo? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber si quieres votar por él en el certámen!

En Eurovisión, no puedes votarte a ti mismo. Es decir, no puedes votar por la canción candidata de tu propio país, en este caso por Blas Cantó y "Voy a quedarme" . En cambio, sí que puedes ofrecer tu voto por otro tema.

No, no puedes votar por Blas y España

Si tienes descargada la aplicación de Eurovisión, no esperes que cuando digan "se abren las líneas" aparezca una votación en la App o página web de Eurovisión. El Festival no se ha actualizado en este aspecto de cara al televoto, que tiene un 50% de valor en los puntos del Festival.

¿Cómo puedo votar entonces por mi favorito?

A diferencia de Eurovisión Junior, en la que sí puedes votar por España y por la App, en Eurovisión solo se puede votar por llamadas telefónicas y SMS a los números que aparecerán en pantalla.

Después de que actúen todos los países participantes en la final, se abrirán las líneas para que toda Europa y Australia. En un repaso de todas las actuaciones aparecerá el número al que tienes que llamar o mandar un mensaje si quieres votar por tu país favorito. Durante unos minutos, podrás votar por las canciones de otros países un máximo de 20 veces, hasta que las líneas vuelvan a cerrarse con la cuenta atrás en directo.

En la final pueden votar todos los países que participan en todo el Festival, incluidos los que no han participado en la gala. Al igual que en las semifinales, el 50% de los puntos será dado por el jurado profesional, y el otro 50 por el televoto. El mecanismo que deberás seguir es el mismo, y como no puedes votar por Blas, cuando aparezca España en la final te darás cuenta que no aparecerá ningún número en pantalla.