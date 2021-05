Las grandes divas han vuelto al Festival de Eurovisión. A pesar de que en la 65ª edición del certamen europeo participan más artistas masculinos, las mujeres ha tomado el control y han reinado en la Primera Semifinal, celebrada el 18 de mayo. Malta, Chipre, Azerbaiyán, Rusia, favoritas de la noche, han logrado clasificarse para la final del sábado. Sus mensajes feministas, potentes actuaciones y los valores de igualdad y diversidad detrás de sus letras han calado en eal público y jurado.

Otros de los mejores momentos de la primera gala ha sido protagonizado por la banda The Roop. Los lituanos han creado un verdadero espectáculo sobre el escenario y han sido de los más aclamados por las 3.500 personas que han podido seguir el show desde el interior del Arena.

La gran sorpresa ha sido Bélgica, que aunque no partía entre los mejores posicionados en las apuestas, el grupo Hooverphonic ha contado con el respaldo de su gran fandom. Completan la lista Noruega, Suecia, Ucrania e Israel, que se unirán al Big Five y los Países Bajos en la final. Precisamente, en 'semi del infierno' hemos podido ver el primer minuto realizada de las actuaciones de Måneskin (Italia), Jendrik Sigwart (Alemania) y Jeangu Macrooy (Países Bajos).

Se despiden del festival Irlanda, Macedonia del Norte, Eslovenia, Croacia, Rumanía y Austrialia, que ha sido la gran decepción de la noche. Jessica Cerro, la artista detrás de Montaigne, es la primera candidata australiana en quedarse fuera de la final. Montaigne ha partido en desventaja porque no ha podido actuar en directo en el Rotterdam Ahoy. En su lugar, se ha reproducido la actuación de respaldo que grabó en febrero en su país. Esta era una de las opciones que habían previsto los organizadores en caso de que algunos candidatos no pudieran viajar o tuvieran que guardar cuarentena en la ciudad anfitriona.

Vuelve la 'Diva Eurovisiva'

La maltesa Destiny Chukunyere ha arrasado desde que ha pisado el escenario por primera vez. Su calidad vocal, una personalidad arrolladora y una vibrante actuación la hacen una perfecta ganadora del festival. Aunque la artista, de 19 años, ya sabe lo que es ganal el certamen europeo: en 2015 se alzó con el micrófono de cristal en Eurovision Junior. Ahora, con "Je me casse" se presenta como una mujer empoderada, seductora y convertida en toda una reina que ha conquistado el escenario gracias a la obra de la directora artística Sacha Jean-Baptiste. ¡Abran paso que ha llegado Queen D!

02.56 min Eurovisión 2021 - Malta: Destiny canta "Je me casse" en la primera semifinal

Pero a Destiny no le va a ser fácil colocarse la corona. Elena Tsagrinou ha llegado reclamando la primera victoria para Chipre, aunque para ello tenga que hacer un pacto con "El diablo". La cantante ha repetido el modelo de sus compatriotas Eleni Foureira y Tamta: explotar la sensualidad y feminidad y una puesta en escena muy visual, creada por Marvin Dietmann.

Su canción un tema pop comercial compuesto por autores de grandes hits eurovisivos, como Stengaard - uno de los responsables del éxito de "Only Teardrops" de Emmelie de Forest (2013) y "You let me walk alone", de Michael Schulte (2018)- y Laurell Barker, que coescriboó "She got me" para Luca Hänni en 2019. Sin embargo no ha estado exento de polémica, ya que muchos destacan su parecido con "Bad romance", de Lady Gaga, y "Anywhere", de Rita Ora.

Manizha y su canción "Russian Woman" representan la lucha por la igualdad de género. Ataviada con un vestido cosido por su madre con retales, la rusa ha mezclado rap con ritmos del folclore popular de su país. Hacia el final de la actuación, decenas de mujeres rusas ha aparecido en la pantalla LED del escenario para romper con las imposiciones y desigualdades. Durante la actuación pueden leerse lemas como "sé tu mismo", "derriba muros", "sé fuerte", "sé creativo" o "no te aisles".

02.59 min Eurovisión 2021 - Rusia: Manizha canta "Russian woman" en la primera semifinal

No hay eurofán que no se haya rendido ya ante Efendi. Si la representante de Azerbaiyán nos conquistó como 'Cleopatra' en 2020, este año ha hecho lo propio como una "Mata Hari". La artista se ha valido de danzas brahmánicas para triunfar en Europa como hizo hace más de un siglo su 'alter ego'. Su propuesta presenta sonidos étnicos e instrumentos azeríes tradicionales -zunar y nagara-. "Mata Hari", inspirada en la historia de una mujer podesora, transmite un mensaje de empoderamiento femenino.

02.40 min Eurovisión 2021 - Azerbaiyán: Efendi canta "Mata Hari" en la primera semifinal

Lituania ha inaugurado el espectáculo con su "Discoquete". Una arriesgada y orginal apuesta, de la que destaca los sonidos electrónicos, la extravagante 'contra' coreografía y los trajes amarillos que llevan los cantantes. "Es un gran honor abrir esta gran 'discoteca'", ha dicho el vocalista. Y a continuación ha desvelado el truco para realizar su 'baile' de dedos: "Son la E y la V de Eurovisión".

Detrás de sus peculiares danzas e incombustible energía se esconde un mensaje de liberación interior y amor propio para encontrar la salud física y mental. Y todo esto en una pista de baile ochentera convertida en un tablero de ajedrez gracias a las pantallas LED.

03.01 min Eurovisión 2021 - Lituania: The Roop canta "Discoteque" en la primera semifinal

Noruega

02.49 min Eurovisión 2021 - Noruega: TIX canta "Fallen Angel" en la primera semifinal

Suecia

03.00 min Eurovisión 2021 - Suecia: Tusse canta "Voices" en la primera semifinal

Bélgica

02.54 min Eurovisión 2021 - Bélgica: Hooverphonic canta "The wrong place" en la primera semifinal

Israel

02.53 min Eurovisión 2021 - Israel: Eden Alene canta "Set me free" en la primera semifinal

Ucrania