Go_A hará 'ruido' en la primera semifinal de Eurovisión 2021 con el tema "Shum". La canción representa fielmente el estilo de la banda: música genuina, con protagonismo de la voz blanca y sonidos electrónicos con reminescencias del pasado.

Go_A protagonizará el regreso de Ucrania atras dos años de ausencia. El país decidió retirarse en 2019 tras la polémica con Maruv; mientras que en 2020, el certamen fue cancelado por la pandemia del coronavirus.

La técnica de la voz blanca es muy popular en la música del Europa del Este como ya vimos en la candidatura de Polonia 2019, "Fire of love", defendida sin mucho éxito por Tulia. Este estilo se asimila a la forma de cantar de un niño, carente de vibrato, riqueza tímbrica o color en la voz (de ahí el nombre).

La banda, que cuenta con un estilo único, sorprendió el año pasado ganando la preselección ucraniana Vidbir con "Solovey", con la que no pudieron participar en Róterdam 2020.

Sobre Ucrania en Eurovisión

Ucrania aterrizó en Eurovisión en 2003. Oleksandr Ponomaryov entonó entonces "Hasta la vista", una animada despedida en inglés y español que brindó al país el 14º lugar. Ruslana llegó con fuerza el año siguiente: "Wild dances" logró la primera victoria ucraniana.

En 2007, Verka Serduchka revolucionó Helsinki con "Dancing lasha tumbai". Aunque no ganó por poco, se convirtió en todo un icono eurovisivo. Sin ir más lejos, el año pasado reapareció en Tel Aviv para participar en un intercambio de canciones junto a Conchita Wurst, Måns Zelmerlöw y Eleni Foureira.

"Dancing lasha tumbai" no ha sido la única plata de Ucrania: "Shady lady" (interpretada por Ani Lorak) repitió este puesto por segundo año consecutivo. En 2013, Zlata Ognevich presentó la balada "Gravity", con la que obtuvo el tercer lugar.

03.09 min Eurovisión 2016 - Ucrania: Jamala canta '1944'

Rodeada de polémica, Jamala triunfó en 2016 con "1944", una canción que recordaba un oscuro episodio de la historia del país. Jamala se impuso a Dami Im ("Sound of silence") y Sergey Lazarev ("You are the only one") y se alzó con el oro.