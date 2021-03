Eurovisión 2021

Destiny vuelve al Festival de Eurovisión más fuerte que nunca. La que fuera candidata de Malta en 2020, repite como abandera del país insular con el tema "Je me casse": un canto de liberación femenina que rompe con los roles tradicionales y la imagen de 'mujer florero'. Empoderada, seductora y convertida en toda una reina, la artista reivindica el derecho a opinar, actuar y decir "Me largo" o "No es no".

La letra contiene lemas feministas como "Soy demasiado buena para ser verdad", "¿Por qué crees que si estoy bebida tienes una oportunidad?" o "No soy tu chica". El tema también presenta una melodía moderna y llena de fuerza, con sonidos de la música negra como el jazz, el soul o góspel.

La canción ha sido escrita y compuesta por Malin Christin, Amanuel Dermont, Nicklas Eklund y Pete Barringer.

Letra de "Je me casse"

Babe are you hurting, are you all right

You look like an angel that fell from the sky

And boy you keep talking massaging my ego

With your unoriginal pick up line

(Hell no what you gonna do)

Hell no I am not your honey

Hell no I don’t want your money

Got it wrong I ain’t into dummies

Na ah ah ah…

So baby, it’s not a maybe

Yeah I’m too good to be true

There’s nothing in it for you

So if I show some skin doesn’t mean I’m giving in

Not your baby

(Je me casse)

Huh, je me casse

If you don’t get it

(Je me casse)

Je me casse

Je me casse

I’m not your baby

Boy why you putting that drink in my hand

Think if I’m drunk then I’d give you a chance

Boy you keep buying, ain’t complying so stop trying

Not gonna give it up, ain’t changing my plans

(Hell no what you gonna do)

Hell no I am not your honey

Hell no I don’t want your money

Got it wrong I ain’t into dummies

Na ah ah ah…

So baby, it’s not a maybe

Yeah I’m too good to be true

But there’s nothing in it for you

So if I show some skin doesn’t mean I’m giving in

Not your baby

(Je me casse)

Ha ha, je me casse

If you don’t get it

(Je me casse)

Je me casse (Just walk away)

Je je me casse

If you don’t get it

Ladies if you feel like flaunting tonight it’s all right, it’s all right

(Ladies) Ladies

(Listen to me) Listen and go right ahead show you’re shining bright

If you don’t get it

If you if you don’t get it (Je me casse)

If you don’t get it

If you if you… Excuse my French

Baby (Baby)

It’s not a maybe (Ohh ohh)

Yeah I’m too good to be true

But there’s nothing in it for you

So if I show some skin doesn’t mean I’m giving in

Not your baby

(Je me casse)

Ha ha, je je je me casse

I’m not your baby