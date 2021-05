(Música)

"Ahora le toca el turno a España, la canción 'Bandido'.

Quiero insistir en que Azúcar Moreno están consideradas

como unas de las favoritas para ganar esta noche el festival."

(HABLAN EN OTRO IDIOMA)

"Se han levantado unos aplausos fantásticos."

(Música)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(Música)

Tenemos que dejar nada más que los paneles...

(Música)

Que es que el decorado es tan feo como en el año 90.

-Que parece que están en un velatorio, ¿eh?

-Sí. -Y el muerto aquí.

-Vale, prevenidos todos, que vamos a grabar.

-Respira hondo. Vamos a hacer un poco de yoga.

-Sí... -Yoga...

-Venga. -Yoga.

-Venga, ya. -Vale, prevenidos.

-Yo empiezo simplemente a cámara, ¿no?

(Música)

Buenas noches, señoras y señores.

Estamos aquí reunidos

todos desde Torre España para celebrar

el 35 Festival de Eurovisión.

-Pasé tantos nervios esa noche porque, además,

era la primera vez

que presidía el jurado de Eurovisión

y, encima,

con toda la información que nos llegaba...

-Es buena.

Bien.

Nos vamos a la 35.

-Bueno, yo hay una cosa que quiero que se fijen mucho,

especialmente las señoras,

en los vestidos de nuestras representantes,

porque se van a llevar una importante sorpresa.

-¿Qué sorpresa ni qué sorpresa?

Pero ¿de qué sorpresa me habla?

Si se nos rompieron

las cremalleras de los vestidos.

-Y la presión extra de actuar en primer lugar,

porque hasta ese momento,

solo tres canciones en la historia

de Eurovisión habían quedado

primeras después de actuar...

No.

No, no, al revés.

Vale.

Vale.

(CANTA EN INGLÉS)

Y, encima, la presión extra de tener que actuar en primer lugar.

-Y, es curioso, además,

que todo el mundo esté hablando

de esa actuación de Azúcar Moreno cuando,

en su día, la emitieron por La 2 y, encima,

nos contraprogramaron con "Star Trek 4: Misión salvar a la Tierra".

(HABLA EN INGLÉS)

Nadie daba un duro.

La favorita era Italia.

-Absolutamente de nervios.

-La clave para salvar el futuro solo puede encontrarse en el pasado.

-De emoción.

-La gente sabe que Azúcar Moreno ganó Eurovisión.

Lo que no sabe es lo que sucedió durante los ensayos de la actuación.

-A ver, nosotras llevábamos un CD con la base...

-En el hotel funcionaba bien y luego, en los ensayos, pues bueno,

pues nos pasó lo que nos pasó. -Un momento.

Es que para entender esto hay que saber

que Azúcar Moreno no fue la primera opción.

-Que iba a ir Locomía.

(Música)

A nosotros nos llama una tal Remedios Navarro

y nos dice que es la "head delegation",

como un puesto, un cargo en Eurovisión.

(Música)

La gente en casa no lo sabrá,

pero la "head delegation" es la persona

que en cada país lo decide todo en Eurovisión.

Esa era yo.

-Pero es que nos llama

y nos dice que ya no vamos.

Incluso teníamos la letra

de la canción, que se llamaba "Luna, luna".

-Pues sería...

# Luna, España, Locomía.

# Luna, Yugoslavia, Locomía.

# Luna, Grecia, Locomía... #

Bueno, y así 22 veces; una por país.

-Imagínate cómo nos sentó.

-A nosotras nos llama Remedios Navarro y nos dice:

"Niñas, ¿queréis ir a Eurovisión vosotras?".

Y, claro, ¿qué le íbamos a decir?

-Pues que sí. ¿Qué le íbamos a decir?

-Lógico.

-Y así se explica lo que sucedió en el ensayo.

(Música)

Nosotras salimos al ensayo,

y por el pinganillo escuchamos una música que no era la nuestra.

Entonces, yo le dije:

"Encarna, nos 'najamos' de aquí,

porque esta canción que suena no es la nuestra".

Menos mal que después la actuación quedo maravillosa.

# Y me arrastró la piel.

# Me supo dulce como la miel. #

Y siempre lo he pensado, ¿no?

Que ahí hubo como una mano negra...

(Música)

Oye, pero este es muy joven, ¿no?

No puede ser.

¿Sí?

-Locomía es eterno. -No me lo creo.

¿Le has pedido el teléfono del cirujano?

-Disco, Ibiza, Locomía.

-Venga, hombre, si es que tengo que hacer cosas,

y aquí viendo pasar el uno, la otra,

los videos para arriba, abajo...

Es que no entiendo nada.

(HABLA EN INGLÉS)

-Pero ¿y este quién es?

-Este es el jefe.

(AMBAS) ¡Oh!

(HABLA EN INGLÉS)

-Lo nuestro es una cosa que hasta ahora

no se había hecho nunca.

Entonces, somos las primeras en hacerlo

y las primeras en hacerlo en Eurovisión también.

-Es un momento muy definitivo, ¿no?

O te lanza muy fuerte o, inmediatamente, desapareces.

-Hemos alcanzado ese éxito que siempre hemos buscado.

-Todo eso que no sucedió a partir del festival no nos cambió

en absoluto los principios, los valores.

-Para nada.

-Como seres humanos.

Nos cambió un poco el decir que podíamos vivir mejor,

teníamos más comodidad...

-Es un ensayo, ¿eh?

-Ah, ¿sí? -Sí, eso ensayo.

No se nos ve artificiales.

Pues me ha dado ahora por el cine, no te creas tú.

A mí me encantaría, ¿eh?

De estas así como una buena, pero de pena, ¿sabes?

-Y tú la mala.

No, porque la buena no das.

Tú buena no das, te lo digo yo que no das de buena,

ni caminas como buena ni nada.

-Francine, cuidado con lo que dices.

-Yo siempre he sido muy esotérica.

Siempre he creído mucho en las energías, en los chacras.

Fui a una pitonisa a que me echase las cartas

y me dijo:

"Veo dos mujeres triunfando en Eurovisión".

Y yo lo que hice fue favorecer al destino,

porque al destino siempre hay que ponérselo fácil.

Y, mira, la segunda victoria de España.

¿Qué?

Ah, ¿sí?

(Música)

¿Qué estaba diciendo?

Ah, sí, eso.

Que contra todo pronóstico, van y ganan.

(Música)

Yo recuerdo la fiesta flamenca que armamos en el hotel, que bueno,

yo creo que todavía suena en todo Zagreb. Acuérdate.

# Debajo del olivo.

# Debajo del olivo.

# Debajo del olivo # que el sol calienta.

# Tus ojos que me miran, # no te arrepientas...

# Debajo del olivo # que el sol calienta. #

Yo no se lo he dicho nunca a nadie,

porque ese es mi trabajo como "head delegation".

Lo mío es callar.

Pero fue...

(Música)

Bon, bon, bon...

Allí con los bongos. Fue buenísimo.

¿Qué?

¿Que me calle?

Bueno, pero lo cortáis, ¿no? Ya está.

Las Azúcar querían rodar el videoclip en el museo del Prado.

¿Por qué?

No lo sé.

Yo hay cosas que prefiero no preguntarlas.

-Prevenidos en plató.

El primer videoclip de "Bandido"

es como "Showgirls" y "Élite",

que al principio

se le criticaba mucho

y la gente decía que no lo veía, y todo el mundo lo veía.

-Llamé al museo y me dijeron que "nanai".

¿Y qué hice?

Pues para no quitarle la ilusión a las muchachas,

les monté un croma y luego les puse

en un programa de edición de vídeo los cuadros por detrás, y quedó...

Quedó barato.

(Música)

Antonia y Encarna Salazar, más conocidas como Azúcar Moreno,

representarán a España en el 35 Festival de Eurovisión.

(Música)

-Ellas fueron precursoras.

Todo esto que hacen los "tiktokers" de los bailes, los cambios de ropa,

ya lo hacían ellas.

Y, por ejemplo, en el videoclip te podías encontrar a Las Meninas,

al príncipe Baltasar Carlos a caballo, pura serie Z.

# Siento el dolor # crecer más y más...

# Tus ojos, bandido, # robaron con cuentos... #

(Castañuelas)

Y sale Groucho Marx de repente ahí.

¿Por qué?

-Muy fuerte.

-Carlos II, Felipe II.

-No me digas más.

Yo siempre he sido de la cultura de los 80 en Nueva York,

y lo demás ya me lo invento yo.

-Luego ya ellas, cuando triunfaron y eso, que tenían más dinerito,

pues ya se grabaron un videoclip con más bailes, música,

pero les faltaba fragancia.

-Qué falsa.

-Vamos a ver.

Yo siempre he sido una mujer muy de los 80,

del House de Nueva York.

Entonces, ¿qué pasa?

Yo le dije a mi hermana:

"Encarna, en el vídeo vamos a meter...".

-"Voguing".

-"Voguing", o algo así parecido.

-Sí, es verdad que me lo dijo,

pero yo no entendí lo que me quería decir.

-¿Qué vas a entender?

(Música)

Nosotros llegamos a Nueva York, hacemos una fiesta,

¿y quién está en la fiesta?

Madonna.

(Música)

-Bueno, Madonna, como es una ardilla,

porque es una ardilla, ¿qué pasa?

Ve nuestro vídeo, le gusta,

y al poco tiempo vemos el vídeo de ella de "Vogue".

¿Casualidad?

-No.

Yo creo que no era casualidad. Nos copió por toda la cara.

Así de claro.

-En Nueva York,

esto de mezclar el Acid house con el flamenco les mola mucho,

y alucinaban con Azúcar Moreno,

que hicieron una actuación estupenda.

-Mira, es que yo no había nacido en esa época.

Yo nací cuando Eva Santamaría cantaba "Hombres".

# Ellos no saben pedir perdón. #

Y, al final,

con todo lo de Azúcar Moreno cuando me enteré de la historia,

pues me hice eurofan, a muerte.

(VITOREAN)

Y mira que con esa edad podría haber caído en el alcohol,

en las drogas, pero me hice fan de Eurovisión.

Te queda mejor cutis y conservas todas las piezas dentales.

(Música)

Bueno, cómo nos van a poner en Europa.

Cómo nos van a poner en América cuando vean a estas señoras.

-La carrera de Azúcar Moreno despegó meteóricamente

después de su participación

en Eurovisión.

"Bandido",

pocos podían pensar que se llegarían a dar conciertos hasta en Japón.

(Música)

Nosotros nos hemos recorrido el mundo en 40 días.

-¿Cómo es eso?

-Tú ves a la gente de allí, de América y, bueno...

-Era tremenda, tremenda.

-Nosotros así, tontas.

Digo: "Pero ¿esto qué es, por Dios?".

(Música)

# Mambo, mambo, baila mambo. #

(CANTA EN INGLÉS)

# Todos juntos... #

(TARAREA)

Oye, ¿vamos a grabar ya?

-Grabaron "Bandido" en inglés, en francés, en alemán,

hasta en japonés.

-Algo de "yorai no sé qué, no sé cuánto bandit".

(CANTAN)

Está mal que yo lo diga,

pero que cantasen en japonés fue idea mía.

-Ellas fueron número uno en Estados Unidos

antes que Los del Río.

# Tus ojos, bandido, # robaron con cuentos

# la sangre # y la vida de mi corazón.

# Tu ausencia en mis noches # provoca lamentos,

# suspiros y llantos # y oscura pasión. #

A ver, queremos explicar una cosita, porque llevamos 30 años,

30, explicando que no es así, es así.

# Tus ojos, bandido, # robaron con cuentos... #

Encarna, para allá.

-Para allá, coño. -Para allí.

Venga. -Para allí.

-Evidentemente,

sí es bueno para un artista participar en Eurovisión

y saber que están disfrutando de tu música

más de 190 millones de personas.

Que se lo pregunte a las Salazar.

-Yo creo que todo depende del papel que uno desempeñe

sobre el escenario.

Si la actuación es mediocre sí que puede influir

de manera negativa en su carrera.

-Hasta las presentadoras de televisión imitábamos

sus peinados,

incluidas las del Telediario.

(Música)

Ser eurofan es agotador.

(VITOREAN)

Y hay gente que parece que no quiere

que seas eurofan,

cuando es maravilloso.

Descubres música nueva

y eso es increíble.

¿Y cuánto es Eurovisión en tu vida?

¿Una semana? ¿Cuánto es el fútbol?

Todo el rato.

Y esos vestuarios... ¿Me vas a comparar con esto?

Hombre, por favor.

Para mí Eurovisión es arte,

poderío y arte.

-Dos veces.

-Me cago en la madre que parió al cordero.

Dos veces he dicho lo mismo.

(Grillos)

Al principio, muy bien, pero luego, muy mal.

A ver, pero ¿cómo íbamos a montar Eurovisión en 1991

con todas las elecciones autonómicas que había ese año?

-¡Ay, Cristo, ayúdame!

-(RÍE)

-Pero yo soy una profesional.

Si hay que montar un Eurovisión, se monta.

Así que llamé a Francine Gálvez,

que me gustaba mucho a mí de verla en el Telediario,

y le dice: "Querida, vas a presentar Eurovisión 91".

-Ni muerta. Para nada. Le dije que no.

Yo, en esa época,

estaba presentando el Telediario y estaba tan tranquila...

Buenas noches.

Este sábado 24 de agosto marca un punto de inflexión...

Luego, cuando me explicaron que también venía ella,

Vicky, como yo era muy fan, pues les dije que sí.

-Claro, porque recuerda que yo ya tenía experiencia en festivales.

En 1987 representé a España en el Festival de la OTI

con "Bravo Samurái".

(AMBAS) Bravo Samurái.

# Samurái. Bravo. #

# Bravo samurái.

# Samurái bravo. #

-A mí lo que me sorprendió es que se organizase en Sevilla.

-Por una cuestión de dinerito.

No había mano de obra por ninguna parte.

Los obreros que no estaban construyendo en la Expo,

estaba en los Juegos Olímpicos, y otros en la Sagrada Familia.

Y yo dije: "Pues lo hacemos en el teatro de la Maestranza

de Sevilla".

"La ubicación no puede ser más privilegiada.

Al fondo está el espacio escénico,

que será el mayor de los construidos en España."

Que están a punto de acabar las obras,

que les echamos una manita,

no sale baratito y, total, como vamos por La 2...

-Antes que nada, tengo que decir que ya casi hemos llegado.

Para ese evento hemos invitado

a todos los cantantes españoles de renombre

para que pisen este escenario,

que sean los primeros que estén con nosotros en esa noche,

que tendrá que ser inolvidable.

-Me voy a acordar muchísimo de todos vosotros,

y deciros que voy a poner todo de mi parte

para dejar el pabellón bien alto.

(Música)

(HABLAN EN INGLÉS)

Y yo que me moría de ganas de decir aquello de...

(HABLA EN INGÉS)

-Pues, mira, para mí la frase favorita era la de...

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

Ahora, lo pasé fatal,

porque como me había pasado toda la vida diciendo eso, pues digo,

ya verás tú cómo me va a salir.

Menos mal que, al final, lo hice bordado. Me salió fenomenal.

-Cariño mío, tú sabes que yo te quiero, pero dijiste "guayominí".

-Que no, que no.

Dijo "guayonimí".

"Gua-yo-ni-mí".

Lo recuerdo perfectamente, pero vamos,

que las dos lo hicieron fenomenal.

Bueno, en realidad, yo fui la última que ganó Eurovisión...

(Interferencias)

Es un momento de celebración de la humanidad realmente,

y eso es lo que es genial del Festival de Eurovisión,

y poder organizar todo eso es un gran privilegio.

(Música)

(Pitidos)

"La 36 edición del Festival de Eurovisión."

(CANTA)

(Música)

(Ovación y aplausos)

Recuerdo lo que nos dijo Felipe González,

que por aquel entonces era presidente del Gobierno,

y en ese teatro de la Maestranza de Sevilla,

y con todas las delegaciones de todos los países.

-Y el objetivo era, señor,

demostrarnos como sociedad a nosotros mismos

que éramos capaces de organizar,

como quien mejor pudiera organizarlo,

un evento de estas características.

Es un motivo de orgullo legítimo para todos los españoles, señor.

Muchas gracias.

(Aplausos)

"Ha sido, sin duda de ningún género, una cita múltiple,

una cita plural.

Han venido muchos visitantes,

algunos de ellos especialmente ilustres.

Nada menos que 77 jefes de Estado y de Gobierno

y 44 miembros de casas reales."

¿Ahora cuál viene? -Vamos a repetir la misma.

-Secuencia 11, toma dos. -¿Cuántas quedan?

-No preguntes.

-En términos publicitarios,

para un país organizar Eurovisión tienen un valor incalculable.

En lo que se refiere más a la económico, tenemos, bueno,

ejemplos muy dispares.

Desde Lisboa 2018,

que llegó a obtener un beneficio de más de 100.000.000 euros a,

por ejemplo, Bakú 2012 o Copenhague 2014,

donde los gastos se dispararon con respecto al presupuesto inicial.

-Deseando que se repita,

el tener la cuarta victoria

de España en Eurovisión,

pero feliz de la victoria de las Azúcar Moreno.

-Es una producción cara

si lo comparas con cualquier otro espectáculo,

pero hay muchas maneras de recuperar esa inversión,

y creo que la tradición lo ha demostrado en más de 65 años.

-Ese vídeo no va ahí, Rodri. -¿Y cuál va?

-El del recuerdo de los representantes...

-Pero, ¿y Fernando qué hace ahí? -¿Me escucháis?

Soy Fernando, de "RTVE Digital".

Estaba echando un vistacillo al guion,

y no veía ningún vídeo ni ninguna alusión

a lo que hemos vivido en estos últimos años de pandemia.

(Música)

Lo importante es que Eurovisión 91 quedó precioso.

Sergio no ganó...

# Bailando yo en el polo. #

Pero nos ahorramos un dinerito, que eso a producción le encanta.

-¿Nos podemos ir ya?

-Ah, y, además, fuimos por La 1, "pa ná".

-Y la canción española se queda en la cuarta posición.

-Pero en La 1.

Mira lo que te digo,

cuando volvamos a La 2, ganamos.

-Ahora no me quiero ir. -No, no.

-Quiero ser actriz.

-Pero si luego estás preguntando cuánto queda.

-Pero es de broma. -¿Cuánto queda, cuánto queda?

-Estamos revelando el televoto de nuestro país, España.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

-Hay algunos factores que han cambiado,

especialmente en los últimos tiempos,

con la incorporación del televoto.

Que sí, le da mucha emoción,

le da un vuelco completo

a lo que había decidido el jurado profesional,

y tal vez,

sí que es verdad que evita algunos favoritismos por parte

de los jurados entre los países.

-Yo en el 93 ya me retiré.

Yo vi que entraba Bosnia-Herzegovina...

O sea,

¿tú eres capaz de señalarme dónde está ese país en el mapa?

O dime uno,

un artista mundialmente conocido que haya nacido en Lituania.

Pero ¿eso qué...? ¿Quién sabe eso? Eso lo saben los eurofans.

(VITOREAN)

Que también hay muchísimo eurofan cuñado.

O sea, gente que te dice: "¿Qué hacemos si gana Australia?".

-Hablando de países,

en el año 90 todavía no teníamos la escisión de países

de las repúblicas soviéticas ni tampoco los exyugoslavos.

-O: "Es que los países del este se votan todos entre ellos".

"¿Por qué participa Israel si no está en Europa?".

"No sé para qué vamos, si al final,

gastamos mucho dinero y perdemos siempre".

-Creo que pasa en muchos países, que si tienes malos resultados,

los fans...

Nosotros tenemos eso también en Suecia.

Si no haces una buena actuación, te van a criticar.

-Fatal, fatal.

-Hay una cierta desafección.

Nos hemos acostumbrado a perder,

y cuando uno pierde constantemente en una competición

pues empieza a restarle valor.

-Se asocia el festival a algo friki, a algo viejo,

a todo esto del Chikilicuatre y demás,

y también dicen que hay música de mierda.

Pues sí, pero es que fuera del festival también.

Y hay mucha gente que odia el festival

y parece que le molesta su existencia y te lo quiere contar.

¿Tengo yo cara de Twitter?

A mí qué me cuentas, que no me importa tu vida.

-Para reconciliarnos con Eurovisión en España

lo que necesitamos es una inyección de alegría.

(Aplausos)

Volver a creer que podemos ganar el festival.

-A ver, Encarna, yo este programa de verdad que no lo entiendo.

-Mira, esto es Eurovisión.

-Ya. -Ya.

Y lo que te queda.

# He bajado del cielo

# para descubrir qué se esconde... #

Sí, claro. A ver.

-Toma, la letra de la canción. -No, me la sé, me la sé.

-Por si la necesitas. -No, claro...

Pero... Espera un momento.

¿Esto qué es?

(Música)

Tenemos que dejar nada más que los paneles.

-Eurovisión es emoción asegurada.

-El principio de todo.

-Mi día favorito del año.

-Para mí, Eurovisión es arte, poderío y ganas.

-Pasión.

-Eurovisión es fragancia.

(Música)

Buenas noches y bienvenidos a este programa especial

donde celebramos la última victoria de España en Eurovisión.

-Sí,

esa memorable actuación en Zagreb de Azúcar Moreno cantando "Bandido".

Ellas superaron todos los obstáculos y se trajeron el triunfo a España.

-Hoy recordamos esa noche con sus protagonistas.

Nos van a contar anécdotas y cómo les cambió la vida.

-Y hemos pensado que no hay mejor manera

de comenzar este programa especial,

que con una actuación que va a dejar

a todos los fans de Eurovisión con la boca abierta.

-Aquí empieza "1990, la victoria decisiva".

(Música)

# La luna me embrujó

# y me llevó hasta ti.

# Veneno del amor que yo feliz bebí.

# Y aunque en mi pecho ardió

# y me abrazó la piel,

# me supo dulce como la miel.

# Tus ojos, bandido,

# robaron con cuentos # la sangre y la vida

# de mi corazón.

# Tu ausencia en mis noches # provoca lamentos,

# suspiros # y llantos de oscura pasión. #

(CANTA)

# Y ahora cada vez # que de mi lado te vas,

# siento el dolor crecer # más y más.

# Tus ojos, bandido,

# robaron con cuentos # la sangre y la vida

# de mi corazón.

# Tu ausencia en mis noches # provoca lamentos,

# suspiros # y llantos y oscura pasión. #

# Así que abrázame # con furia de huracán,

# que el fuego de tu amor # sea como un volcán.

# Y luego bésame,

# atrápame en tu red, # que al fin tus labios

# calmen mi sed. #

# Tus ojos, bandido,

# robaron con cuentos # la sangre y la vida

# de mi corazón.

# Tu ausencia en mis noches # provoca lamentos,

# suspiros # y llantos de oscura pasión.

# Tus ojos, bandido,

# robaron con cuentos # la sangre y la vida

# de mi corazón.

# Tu ausencia en mis noches # provoca lamentos,

# suspiros # y llantos de oscura pasión. #

# Suspiros y llantos... #

# De oscura...

# De oscura... #

# Pasión. #

(Música)

El año que viene. -Que yo te entiendo.

-Una canción nueva, inédita, maravillosa,

una puesta en escena preciosa, unos escotazos,

unas piernazas, unas...

Todo. Y un darlo todo.

(RÍEN)

Claro. Tú imagínate.

Pues ¿por qué no? ¿Por qué no se puede?

Si nada es imposible en la vida.

(Música)