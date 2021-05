El Festival de Eurovisión nunca decepciona, ni siquiera en plena pandemia mundial, ya sea por los temazos que nos regala, por sus extraordinarias performances o por sus disparatados looks. Este año no ha sido una excepción. Los participantes de esta edición han sacado la artillería pesada y no piensan dejar a nadie indiferente sobre el escenario. Hay quienes le dan menos importancia a su apariencia y encandilan al público solo con su voz, mientras que otros serán el centro de todas las miradas, no solo por su musica, sino por su elección de vestuario. ¿Ya tienes tu favorito? Aquí tienes la lista de los looks más llamativos de esta edición. ¡Solo puedes quedarte con uno!

Los más 'sexys' Albina, representante de Croacia en Eurovisión 2021 Los 80 marcan tendencia en moda y las hombreras piden paso en los looks. Sin embargo Albani, la cantante croata, fracasa en su revival estético y parece un sucedáneo de Kylie Minogue. Para rematar la faena están los trajes de los chicos que bailan con ella. El conjunto es sencillamente terrible. La moda avanza temporada tras temporada pero está claro que no en todos los países. Representantes de Albania, Moldavia y Chipre en Eurovisión 2021 Anxhela Peristeri es la Beyoncé del festival. La representante de Albania presumió de curvas en la alfombra turquesa con un vestido rojo palabra de honor y lo vuelve a hacer encima del escenario enfundada en un traje bien de 'brilli brilli'. Natalia Gordienko, además de parecerse mucho a Blanca Suárez, representa a Moldavia en Eurovisión. El vestuario es muy parecido al de Peristeri. Los lugares importantes en cuanto a moda son Francia, Italia, Países Bajos y España. Y hay una relación directa en los estilismos que los representantes de estos países y el buen gusto, salvo raras excepciones. A veces no hay referentes estéticos y por eso es mejor copiar. Elena Tsagrinou, la cantante de Chipre, fusila el look de patinadora a Soraya, la canción a Rita Ora (el parecido con 'Everywere' chirría) y el decorado digital a Eleni Foureira. 00.59 min Eurovisión 2021 - Minuto de Malta en el ensayo general de la primera semifinal Destiny, representante de Malta, es la gran sorpresa. La diva también se marca un look a lo Beyoncé, porque ella lo vale, y lejos de esconder sus curvas apuesta por un vestido que las remarca y potencia. Tiene vozarrón, un tema pegadizo y un look por encima de la media. Representante de Italia en Eurovisión 2021 EFE VJK MB De los Måneskin, el grupo italiano, solo se pueden decir cosas buenas. Tienen mucho rollo, en lo musical y en la estética. Pocos grupos pueden presumir en Róterdam de ir vestidos por una firma de lujo como es Etro, todo un icono de la moda italiana y una de las firmas más influyentes del mundo. Sus looks no dejan indiferente a nadie por la genial mezcla de punk, rock, glam y vintage. ¡Son lo más! Las representantes de Serbia y Azerbaiyán en Eurovisión 2021 Hurricane, representante de Serbia, apuesta por un estilo más cañero y sensual. Azerbaiyán deja claro que lo de innovar no va con ellos. Efendi, la cantante es una réplica de Ariana Grande: en la canción, en la forma de moverse y bailar y en el look. Lo mismo pasa con la representante de Israel, la más abucheada, que también se suma al estilo de la cantante norteamericana que, por cierto, se acaba de casar en la más estricta intimidad. Representante de Israel en Eurovisión 2021 El pelo es lo que más llama la atención de Eden Alene, la representante de Israel, más incluso que sus impresionantes falsetes. Durante su actuación sorprenderá con un cambio de look en directo, mucho más atrevido y sensual que el anterior.

Los más elegantes Representante de Eslovenia en Eurovisión 2021 EFE VJK tz El traje de Ana Soklič, la cantante de Eslovenia, es una oda a las asimetrías, tanto que parece hecho con los restos de varios trajes. Gwyneth Paltrow arrasó en los Oscar de 2012 con su Tom Ford con capa en blanco radiante por lo novedoso, pero en 2021 no aporta nada, ni siquiera parece vintage. Además, todo el mundo sabe que en Eurovisión las capas funcionan si hay un ventilador, de lo contrario hunden el look. Representante de Suecia en Eurovisión 2021 AFP VJK Suecia es otra de las revelaciones de este festival. Su cantante, Tusse, es la esencia de la moda actual, ya que defiende un estilo agender o genderless. Su esmoquin sin mangas, realizado en dos tonos de rojo y con cinturón años 20, es fabuloso y sus mitones largos con bordados-joya son el accesorio más ideal de los que se han visto en Róterdam. Representante de Rumanía en Eurovisión 2021 EFE VJK MB Es una pena que Rumanía no haya pasado a la final, ya que su representante, Roxen, se marca uno de los mejores looks de este festival. Su vestido es very fashion y bien podría estar en uno de los desfiles de Londres, París o Milán. Es muy Rodarte, sí, pero es encantador. Y lo mejor de todo es que lleva un vestido, y no un disfraz.

Los más originales Representante de Noruega en Eurovisión 2021 EFE VJK MB Cuando cancelaron el desfile de Victoria's Secret porque en estos tiempos no es políticamente correcto la sexualización del cuerpo de la mujer, todos se preguntaron qué pasaría con la colección de alas que han llevado iconos de la moda como Heidi Klum y Gisele Bundchen... pues aquí está la respuesta. O eso parece. TIX, el cantante de Noruega, ni corto ni perezoso, salta al escenario muy alado. Y con un par... un par de alas, queremos decir. La 'virgen' Senhit sorprende en el tercer día de ensayos Senhit representa a San Marino en Eurovisión 2021 EUROVISION SONG CONTEST Lo más simbólico de su actuación de San Marino es el traje de virgen con el que aparece al principio de la canción. Senhit, su representante, tiene una puesta en escena de lo más llamativa, con sus misteriosos bailarines vestidos de traje blanco danzando alrededor de ella. Representante de Rusia en Eurovisión 2021 EUROVISION Rusia adora los disfraces y en esta edición se ha 'currado' un armazón de aires folk dentro del cual va la cantante en la primera parte del show. Luego sale, menos mal, y luce un mono rojo bastante soso. Y no, no somos los únicos que pensamos que Manizha debería quedarse dentro hasta que terminen las votaciones del sábado. ¿Llevará aire acondicionado en el interior? Representante de Alemania en Eurovisión 2021 EFE VJK MB El tema de Jendrik, representante de Alemania, es tan optimista que hasta lo refleja en el vestuario. Ukelele en mano suena I don't feel hate. Representante de Ucrania en Eurovisión 2021 AFP VJK Está claro que somos antipieles, una tendencia en moda que arrasa por fin. ¡Hasta Pierpaolo Piccioli, el director creativo de Valentino que arrasó en la alfombra roja de los Oscar, ha dicho que en su taller no entra ni una piel de animales. Por eso nos parece ideal que la cantante ucraniana, Go_A, lleve esa capa de pelo o peluche aunque el look completo no llega al aprobado. Representante de Holanda en Eurovisión 2021 EFE VJK MB El traje que lleva el representante de Holanda, Jeangu Macrooy, es complicado. En tono azul eléctrico y negro, con hombreras y un estilo difícil de definir. Montaigne, representante de Australia MEDIAFILER Australia siempre queda bien con sus looks y en esta ocasión mantiene ese nivel aceptable con una estilo que podemos bautizar como 'frozen punk'. La joven Montaigne hace un homenaje a Elsa pero también al maravilloso Thierry Mugler.