Solo faltan unos días para disfrutar de la gran final del Festival de Eurovisión en Róterdam y, a estas alturas, ya nos hemos familiarizado con las caras de los 41 representantes de este año. 41 artistas que se lo pondrán muy difícil este sábado a Blas Cantó y que nosotros hemos estudiado al milímetro, tanto que hasta hemos podido sacar algún que otro parecido. Dicen que todos tenemos un doble, y nosotros hemos encontrado el de Palomo Spain y Blanca Suárez.

Palomo Spain y Gjon's Tears

Gjon's Tears, el representante seleccionado por Moldavia para este año, es clavadito al diseñador y jurado del programa 'Maestros de la Costura', Palomo Spain. El pelo, la forma de la cara, los ojos,los labios, la sonrisa, etc. ¡Son como dos gotas de agua!

Gjon's Tears y Palomo Spain

No solo lo decimos nosotros, las redes sociales han sido las primeras en darse cuenta del tremendo parecido entre ellos. "¿Qué hace Palomo Spain en Eurovisión?", "¿desde cuándo canta?", "¿por qué Palomo Spain no compite por España?", se preguntan en tono jocoso algunos usuarios de Twitter.

“Qué hace palomo spain en eurovision https://t.co/lTHSSqSDQt“ — Ramonica Hall ✨ (@FluteCaleb) May 14, 2021

El diseñador también ha sido noticia hoy por su vida sentimental. La revista ¡Hola! anunciaba este lunes a primera hora que Alejandro Gómez Palomo tiene nuevo novio pero luego ha despublicado la noticia. Cuando lo ha hecho las redes y varios medios de comunicación se hacían eco del romance entre el modista y Pablo Díaz, diseñador y especialista en marketing. De ser cierto, la relación habría comenzado después de que el cordobés rompiera con su anterior pareja, el modelo Pol Roig. El joven fue el modelo de sus desfiles y musa de muchas de sus creaciones. Él mismo ha confesado que le va bien en el amor en una entrevista para el periódico El Mundo, en la que también ha asegurado que su nuevo chico no hará de modelo para sus colecciones. Cuando Rappel visitó 'Maestros de la costura' le dijo a Palomo que encontraría el amor en alguien mayor que él, así que o sus vaticinios no se han cumplido o Pablo no es el amor que le está por llegar.