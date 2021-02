No hay otra actriz en el panorama nacional a la que le guste más jugar con su pelo. Blanca Suárez nos sorprende en cada aparición pública con nuevos cortes, peinados, y también se atreve con diferentes tonos: desde el rosa hasta el rubio platino. A gustos, colores, pero la que es guapa, es guapa y eso es indiscutible ¡se ponga como se ponga! Repasamos los cambios de look más sorprendentes de la intérprete.

Así la conocimos, con un pelo mucho más corto, por encima de los hombros y a capas . Al natural, la actriz lucía por aquel entonces una melena ondulada, oscura y brillante . No es su look más favorecedor, de hecho, nunca hemos vuelto a ver así.

También probó suerte con el pelirrojo , o "zanahorio", como ella lo llama. Con su tez blanca y sus ojos verdes, no hay color que se le resista. ¡Todo le queda bien!

La actriz ya ha demostrado en numerosas ocasiones que no le tiene miedo a nada y se atreve con todas las tendencias de coloración . Si Kim Kardashian, Nicole Richie o Kate Hudson han llevado el pelo rosa , ¿por qué no lo iba a hacer Blanca Suárez? Las últimas en apuntarse a esta moda han sido Shakira , Demi Lovato y la influencer Laura Escanes .

¿Rosa? ¿Por qué no?

El platino

El rubio es, sin duda, el tono preferido por las famosas que quieren dar un cambio radical de imagen. El platino es uno de los colores tendencia de esta temporada. Como Blanca Suárez es una auténtica visionaria, probó suerte hace ya algunos años. Aunque mantener ese color no es fácil, por eso este look no le duró demasiado a la actriz.