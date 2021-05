Elegante, sobrio y completamente de negro. Estas son las tres directrices que marcó Marvin Dietmann para el estilismo de Blas Cantó en Eurovisión 2021. El director creativo ha diseñado una puesta en escena intimista, donde la voz del cantante y el mensaje de "Voy a quedarme" sean los elementos que centren la atención de los espectadores.

Bajos estas premisas -y durante varias semanas- el estilista de Televisión Española, Raúl Amor, se puso a trabajar en el vestuario del representante de España. "Encontré un look que se ajustaba a las peticiones del escenógrafo y el estilo de Blas en Mans Concept. Su director creativo, Jaime Álvarez, le confeccionó un traje de chaqueta y pantalón hecho a medida, perfecto para interpretar la actuación de su vida", ha explicado el experto de TVE, graduado por el Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid.

“Lo más importante era que Blas estuviera cómodo en el escenario“

Sin embargo, al llegar a Róterdam y tras hacer pruebas de cámara y posiciones, se optó por prescindir de la chaqueta del conjunto: "Sobre todo queríamos que Blas estuviera cómodo en el escenario y la camisa, algo abierta, le da un toque fresco y le queda increíble. Además, al estar elaborada en satén, le da un brillo y una caída que a Marvin le encantó".

Blas Cantó durante su tercer ensayo Raúl Tejedor (RTVE)

El conjunto lo completan unas botas negras de la firma Camper, con una curiosa anécdota que casi acaba en clásico Eurodrama del vestuario. "Vi estas botas y me fliparon. No podían ser otras, pero no las puede conseguir antes de venir a Róterdam porque sólo quedaban unas de su número en toda España. Las mandaron desde Mallorca y han llegado in extremis para el ensayo de la segunda semifinal", ha contaado Amor, que tenía ya preparado el plan B.

“Quería que llevase algo en el look que le recordara a su abuela“

Raúl Amor siempre intenta aportar un complemento a los looks que le dé la esencia de la persona que lo lleva. En el caso de Blas Cantó, ha tenido un gesto precioso: "Quería que llevase algo que le recordara a su abuela cuando le cantase desde el escenario y le regalé un pendiente con la letra J (inicial del nombre de Joaquina)". Además, añade: "Y cumple una doble función: la parte emocional y la estética, porque le queda genial", ha asegurado.

Eurovisión 2021 - Segundo ensayo de Blas Cantó Eurovisión 2021 - Segundo ensayo de Blas Cantó Raúl Tejedor

"Para Blas no existen las etiquetas a la hora de vestir" Al contrario que la actuación, donde había unas líneas definidas que había que cumplir, Raúl ha dado rienda suelta a su creatividad para vestir a Blas Cantó en el resto de eventos del festival. "Me encanta Blas porque nos ha permitido jugar con prendas, colores y texturas. Se atreve con todo. No tiene miedo, ni complejos y no cree en las etiquetas, en si una prenda es de hombre o de mujer. Si le sienta bien, se lo queda. Además es artista y usa la ropa como mensaje", ha señalado. Blas Cantó en el Depot Boijmans Van Beuningen de Róterdam Raúl Tejedor (RTVE) Un ejemplo de ello, es una chaqueta deportiva de mujer elaborada con lentejuelas y estampado de piel de pitón en tonos amarillos y negros que el artista murciano ha lucido en Róterdam. Una "pieza de museo" de los años 80 y perteneciente a "una persona muy conocida en España" -cuyo nombre no ha revelado-. Raúl Amor, estilista de Blas Cantó en Eurovisión 2021 Raúl Amor, estilista de Blas Cantó en Eurovisión 2021 tve Pero si hay un estilismo con el que Blas ha deslumbrado en la cuidad anfitriona es el traje chaqueta y pantalón de color azul bebé, diseñado por Mans Concept. "Cuando lo vi en el showroom me enamoré de él y pensé que sería perfecto para la alfombra turquesa, antes incluso de saber de qué color era. Va muy con Blas porque es muy moderno y original, con cierre asimétrico en la chaqueta", ha recordado Amor. Blas Cantó en la alfombra turquesa de Eurovisión 2021 Raúl Tejedor (RTVE) Este año, además, hay un elemento más a tener en cuenta en los estilismos: las mascarillas. "Hemos comprado mascarillas de tela, homologadas y con alta protección. Las hemos traído en varios colores para cada ocasión y les que hemos añadido tachuelas y otros elementos para darle un punto fashion. Eso sí, siempre atendiendo a la salud, que es lo más importante". Blas Cantó, en backstage durante el primer ensayo Blas Cantó, en backstage durante el primer ensayo en Eurovisión 2021 UER