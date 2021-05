Según el comunicado oficial emitido en la cuenta oficial de Twitter de Eurovision Song Contest, debido al período mínimo de aislamiento de siete días que marcan las medidas preventivas contra la COVID-19, Duncan no podrá actuar en la final de Eurovisión 2021 como invitado, pero aparecerá en el espectáculo de una forma diferente, por lo que se prevee que seguramente entre por videollamada.

El lunes 17 de mayo Duncan Laurence dio negativo en el Pabellón de Pruebas de Eurovisión, lo que le permitió acceder al recinto para su actuación en la primera semifinal del martes 18 de mayo, donde interpretó en directo "Feel something" trajeado de rojo. Sin embargo, el miércoles 19 de mayo el cantante empezó a mostrar síntomas leves y se sometió de nuevo a una nueva prueba de antígenos, con la que dio positivo.

Sietse Bakker, productor ejecutivo de Eurovisión, ha mostrado su preocupación por el artista de los Países Bajos: "Estamos decepcionados por Duncan, ya que se merece una actuación en vivo en nuestro propio escenario del Ahoy en Róterdam para Eurovisión después de su victoria de 2019 y el éxito mundial de 'Arcade", ha dicho. Y es que al fin y al cabo, Duncan Laurence es uno de los ganadores más longevos de Eurovisión tras sustentar el título de ganador durante dos años.

La organización también ha confirmado que estaban realmente orgullosos de su acto de apertura en la primera semifinal de Eurovisión 2021 y han mandado recuerdos al cantante, quien también está decepcionado: "Ha estado esperando esto durante dos años y estamos contentos de que aún se le vea en la final aunque no sea cantando. ¡Le deseamos a Duncan una pronta recuperación!", aseguran.

