Sergey Lazarev, "You Are the Only One" (Rusia, 2016)

Sergey, el representante ruso, participó en el Festival con una propuesta muy arriesgada, se presentaba en solitario con una presentación de imágenes en una pantalla que acompañaba sus movimientos y la letra de su canción. Más tarde se sumaban cuatro bailarines a la coreografía con los que interpretaba una serie de pasos con los que rompía la estética, para volver después a su escena en solitario.