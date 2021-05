Así queda el equipo de Lola Indigo tras "La decisión final"

La competición avanza en 'The Dancer', esta semana, los seis concursantes eligidos por cada equipo se han enfrentado en "La decisión final" para luchar por una plaza en semifinales donde se verán las caras con los Pases Directos de cada capitán. En este programa los seis concursantes de Lola Indigo han actuado en último de forma consecutiva y han recibido los votos del público, que han sido los encargados de eliminar a los dos primeros concursantes y de clasificar al primer elegido para la semifinal.

The Dancer - Actuación de X-Adows

X-Adows han llegado a 'The Dancer' dispuestos a romper el escenario y los pulsadores. Han aparecido en el plató llenos de energía e ilusión y con muchas ganas de conseguir una plaza en las semifinales. Los concursantes han explicado lo afortunados que se sintieron al ser elegidos por Lola Indigo, una persona a la que admiran tanto. Es esta ocasión han traído toda la artillería para demostrar que se merecen seguir en el concurso. Además, han querido hacer un pequeño homenaje a su capitana con sus camisetas y bailando también alguna de las canciones de Lola Indigo.

Cristian González, un espectáculo único

Cristian es alma, es único y especial. Llegó a las audiciones de 'The Dancer' y se abrió de par en par con su coreografía. En esta ocasión ha vuelto con una propuesta diferente pero muy arriesgada y ha intentado explicar que la danza a veces no tiene que entenderse, tiene que sentirse. Un espectáculo que ha sorprendido pero que no ha terminado de gustar.