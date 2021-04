Lola Indigo está demostrando ser una persona muy emocional, se hace evidente en sus decisiones, en especial, en las del Pase Directo. La bailarina se deja llevar por las sensaciones que le producen los bailarines porque confía en el poder de la danza para transmitir emociones. Para ella es muy importantes que los concursantes te hagan sentir mientras están bailando, por eso, en este cuarto programa no ha dudado en darle su Pase Directo a Jose I Duna.

Jose I Duna son amigos desde pequeños y nos han enseñado que tienen una conexión muy especial que han sabido llevar al escenario. Juntos han bailado "Ocean" de Martin Garrix con Khalid, una canción en la que han conseguido demostrar todo el talento que tienen. Quizás, como dice una de sus madres, no sean los mejores bailarines del mundo, pero desde luego han sido de los concursantes que más han trasmitido y más conexión han demostrado tener entre ellos. Miradas, sonrisas y abrazos que se han hecho un hueco en el corazón de los capitanes, en especial en el de Lola Indigo que les ha dado el Pase Directo.

Los capitanes han elogiado su trabajo

Miguel Ángel Muñoz ha alabado su capacidad de trabajo y generosidad entre ambos: "Estabais todo el tiempo la una con el otro, el otro con la una y con una generosidad espectacular. De ahí surgía la magia", ha dicho el actor. Rafa Méndez no ha dudado en pedirle a Lola Indigo que les diera el Pase Directo: "Llegarías muy lejos con ellos dos si les dieras tu Pase Directo", un consejo que Lola Indigo no ha dudado en aceptar. La bailarina ha dicho emocionada que "lo importante no es ser el mejor, sino hacer a la gente sentir cosas" y que ellos le habían hecho sentir.

Las ganas y el compañerismo de los amigos le han recordado a Lola Indigo a sus compañeras: "Lo mejor que me ha pasado en la vida es tener a compañeras a mi lado que me apoyen como os apoyáis vosotros y por eso os doy el Pase Directo", ha dicho la cantante momentos antes de lanzarse al escenario para abrazar a los nuevos miembros de su equipo.