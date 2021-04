Durante la cuarta noche de audiciones de 'The Dancer' hemos podido ver historias que nos han llegado al corazón, pero si hay que ha destacado por encima de las demás es, sin duda, la que han protagonizado Isabel y su escuela de baile Verdini Dantza Taldea. Han llegado desde San Sebastián dispuestos a demostrar que todos podemos bailar si es lo que nos gusta.

Para ella es muy importante estar en 'The Dancer' y transmitir un mensaje: "Cualquier persona puede bailar" . Ellos han sido la primera escuela de danza para personas con Síndrome de Down y han tenido que luchar para que se les reconociese como bailarines, ya que siempre les trataban como si fuese una actividad de bienestar social, cosa que Isabel siempre ha rechazado. Ellos merecían tener el lugar que les correspondía y no han parado de luchar hasta que lo han conseguido.

Isabel Verdini es la fundadora y coreógrafa de Verdini Dantza Taldea, una escuela de danza que trabajar por las personas con diversidad funcional a través de la danza contemporánea. La compañía surgió por una ilusión y una promesa que Isabel le hizo a su hermana cuando nació su hija con Síndrome de Down. Isabel le prometió que su sobrina sería capaz de bailar igual que ella. Ha pasado el tiempo e Isabel puede decir que cumplió su promesa, no solo con su sobrina, sino también con todos los jóvenes con diversidad funcional que se han unido a su escuela en estos años.

Los capitanes aplauden la lucha de Isabel

Al final de la actuación, Isabel y el resto de las profesoras que acompañaban a los bailarines le han dado una rosa a cada uno. Un detalle que ha enamorado tanto a Rafa Méndez como a Lola Indigo. La capitana más joven de 'The Dancer' ha querido alabar a Isabel: "No me puedo ni imaginar lo completa y lo feliz que te sientes de haber llevado esto adelante. Esto no solo es danza, es amor, es ilusión, y que hayas venido con esta propuesta a demostrar que todo el mundo puede hacer cosas tan bonitas como esta es brutal", después también ha felicitado a los bailarines que estaban emocionados en el escenario, "podéis estar muy orgullosos".

Rafa Méndez ha querido aprovechar para pedir un fuerte aplauso para Isabel, un reflejo del esfuerzo y el trabajo que ha tenido que hacer durante todos estos años con estos jóvenes para llegar hasta ahí y enseñarles a bailar con el mismo cariño y pasión con la que ella lo hace.

Miguel Ángel Muñoz ha necesitado unos minutos para recuperarse tras este emotivo momento. El actor no podía contener las lágrimas tras ver al grupo de jóvenes bailar y emocionarse en el escenario. Tanto Ion Aramendi, como Lola Indigo y Rafa Méndez, se han acercado para consolarle con un abrazo grupal.