La inesperada visita que ha emocionado a Fátima en 'The Dancer'

Fátima se convirtió en una de las grandes protagonistas de la primera fase de audiciones de 'The Dancer'. La artista enamoró con su talento a todos, especialmente a Rafa Méndez, que terminó convirtiéndose en su capitán. "Eres África" fue la frase con la que el coreógrafo canario resumió lo que había visto sobre el escenario y que había dejado a todos con la boca abierta. Pocos esperaban que esta fuese a presentar una propuesta tan contundente que la convirtió en una de las principales favoritas a ganar.

En "La decisión final", Fátima ha vuelto al programa y lo ha hecho dispuesta a seguir demostrando lo mucho que vale. Lo ha hecho confesándole primero a Mariu que a lo largo de la semana ha estado "inquieta" ya que sentía que "algo estaba pasando". Y no, no iba desencaminada y es que poco esperaba en ese momento que los responsables del programa habían llevado a su hermano y su madre para ver en directo su actuación.

Pero antes de que eso sucediese, en la recepción del programa, Fátima le ha contado a Mariu cómo vivió su primera actuación en 'The Dancer'. "Se me quedó grabado cuando Rafa me dijo que yo era África. Cuando era pequeña yo me preguntaba por qué me trataban diferente por ser así. No entendía que me echasen de lado por el color de mi piel y por eso intentaba alejarme de esa cultura porque a la sociedad no le gustaba", ha explicado la concursante, para después dejar claro que es algo que "ya ha quedado en el pasado". "Yo soy senegalesa y soy africana y vengo a presentarme así, porque es lo que me gusta", ha sentenciado al respecto esta.

Y sí, lo ha hecho. Fátima ha protagonizado una potente actuación que estaba siendo vista por su hermano y su madre en plató. Cuando esta ha terminado, Ion Aramendi y Sandra Cervera le han explicado a la concursante lo que estaba pasando y esta no ha podido evitar romper a llorar, muy emocionada. Y es que, pese a que su familia ya sabía que estaba participando en el programa, Fátima había optado por no invitarles a la grabación. "Estoy súper nerviosa (…) no tengo palabras. Fátima, sé fuerte y ve para adelante, sé fuerte mi niña", le ha dicho su madre, completamente emocionada. Por su parte, Fátima ha respondido con un emotivo "gracias, familia".