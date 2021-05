La competición continúa en 'The Dancer', los seis concursantes eligidos por cada equipo se han enfrentado en "La decisión final" para conseguir una plaza en semifinales donde se verán las caras con los Pases Directos de cada capitán. En este programa los seis concursantes de Miguel Ángel Muñoz han actuado en segundo lugar de forma consecutiva y han recibido los votos del público, que han sido los encargados de eliminar a los dos primeros concursantes y de clasificar al primer elegido para la semifinal.

The Dancer - Actuación de Gerard López

Gerard López se presentó a 'The Dancer' como un reto que se marcaba a sí mismo para unir la gimnasia rítmica y el baile, una forma de combinar dos estilos para hablar a través de su actuación. En "La decisión final" ha querido demostrar que puede ser un gran bailarín , en esta ocasión ha querido dejar de lado el tapiz para enfrentarse a uno de los retos que le propuso Miguel Ángel Muñoz.

The Dancer - Actuación de Javier y Alexis

Esta pareja de bailarines ha llegado dispuesta a arrasar en "La decisión final" con un look muy elegante y atrevido que hacía un guiño a su capitán con una "M" en sus chaquetas . Los concursantes han puesto el corazón es esta pieza para luchar por un puesto en semifinales.

Rebeca, la nueva flamenca del equipo

Rebeca es la niña de los ojos de Miguel Ángel en su equipo. Es dulce, precisa, dedicada, talentosa y ha vuelto a 'The Dancer' con toda la energía necesaria para enseñar al público que puede ser una gran bailarina. Esta vez, Rebeca no ha podido estar acompañada por sus padres, sus mayores admiradores, pero no le ha hecho falta, ella solo ha necesitado que comience a sonar la música para dejarles a todos con la boca abierta.