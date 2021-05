Miguel Ángel Muñoz entrega su Pase Directo a Guillem y Rosa

Esta semana hemos podido ver un gran nivel en las audiciones de 'The Dancer', los concursantes han demostrado una vez más estar preparados para todo lo que pueda suceder en el programa. Han sorprendido con números talentosos, innovadores, técnica y coordinación, por eso ha sido tan difícil para los capitanes tomar una decisión. Sobre todo para Miguel Ángel Muñoz, que ha tenido que elegir hasta dos concursantes en esta complicada noche.

El actor, que normalmente suele ser el capitán que más tarda en tomar una decisión, ha visto como le llegaba de nuevo la oportunidad de dar el Pase Directo. Esta vez no le ha costado tanto darlo como su primera vez, que acabó entregándoselo al grupo Teen. Miguel Ángel Muñoz ha sabido desde el primer momento que quería entregarle su Pase Directo a Guillem Pascual y a Rosa Carné, una pareja de bailarines experta en el baile deportivo.

Campeones de nivel

Guillem y Rosa son amigos desde jóvenes y han participado en innumerables campeonatos, son campeones de España y finalistas de Europa en su disciplina, pero esta era la primera vez que se enfrentaban al público no profesional, algo que no ha parecido ser un inconveniente para ellos, que han conseguido el 75% de los votos necesarios para pasar de fase. Al final no solo han pasado de fase sino que van directos a la semifinal gracias al Pase Directo de Miguel Ángel Muñoz, que se ha quedado embelesado con ellos desde el primer momento.

09.34 min The Dancer - Alegato y actuación de Guillem Pascual y Rosa Carné

Rafa Méndez y Lola Indigo también han querido opinar sobre la pareja y aunque han alabado el trabajo de Rosa, también han opinado que la pareja estaba descompensada. Pero Rosa ha sido una fantástica compañera y ha defendido el trabajo el trabajo de su compañero, "Yo soy una máquina porque Guilli es un máquina y hace conmigo lo que quiere". Una respuesta que ha arrancado más de una sonrisa y ha zanjado la disputa, como lo ha hecho Miguel Ángel Muñoz al asegurar que a él le habían encantado y que tenían su Pase Directo.