¡Conoce a los elegidos de las quintas audiciones!

Las audiciones del programa están llegando a su final y a falta de una última gala para seleccionar a los concursantes, los capitanes se esfuerzan por escoger a los mejores bailarines para sus equipos. Vuelven los piques y la competitividad entre los capitanes, sobre todo entre Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz.

En este quinto programa el primero en elegir ha sido Rafa Méndez, en segundo lugar, Lola Indigo, y por último, Miguel Ángel Muñoz, que también contaba con el Pase Directo. El orden de elección se ha escogido de forma aleatoria mediante la ruleta del programa. Las elecciones de esta quinta jornada han sido más complicadas que nunca, ya que el talento de los concursantes ha sido enorme. Los capitanes han tardado mucho tiempo en decidir quiénes serían los afortunados que entrarían en sus equipos, pero una vez tomada la decisión no hay marcha atrás.

Rafa Méndez se suma a la fiesta cubana

El coreógrafo ha sido el primero en elegir y por primera vez no ha sentido que fuese un premio. Ha sentido que era la decisión más difícil de tomar en lo que llevamos de programa, pero finalmente ha escogido a The Cuban Power para que continúen su paso por 'The Dancer' en su equipo. Méndez se ha quedado con la gracia, la pasión y la emoción de este grupo que ha llegado el último a las audiciones, pero que ha conquistado como a todos los presentes en el plató.