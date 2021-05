El baile como medicina en los peores momentos

No es de extrañar que cuando una persona tiene un problema se refugia en aquello que le hace sentir mejor, ya sea su familia, sus amigos o alguna actividad. A veces este intento de mejorar nuestra salud encontramos una nueva actividad que nos hace vibrar. Esto es lo que le pasó a Miguel Ángel cuando se apuntó a unas clases de baile con su hija para intentar superar una depresión que padecía, pero también es el caso de otros dos concursantes que se han presentado a estas quintas audiciones de 'The Dancer'. Rebeca, ha sido de las primeras en aparecer en el programa y ha contado su historia en la que el baile le ayudó a superar su problema de timidez en su día a día. Un caso algo diferente ha sido el de Javier Vachiano, un concursante que ha querido dedicarle su actuación a su madre por todo lo que ha hecho por él en su vida.

Con diez años la admitieron en el Ballet Nacional de Holanda , pero por motivos económicos no pudo continuar allí su carrera. Un suceso que destrozó a su padre, que se vio incapaz de cumplir los sueños de su hija, pero que vio imposible darle la vida que necesitaba en Holanda y dejar en nuestro país a sus otros dos hijos. Ahora llega a 'The Dancer' buscando una nueva oportunidad y parece que la ha encontrado, Miguel Ángel Muñoz ha sorprendido eligiendo a Rebeca como nuevo miembro de su equipo, una decisión que ha alegrado mucho a la concursante.

Javier Vachiano, un refugio de sus problemas

Javier Vachiano se ha presentado en 'The Dancer' para darle una sorpresa a su madre, la persona que lo ha dado todo por él. El bailarín ha contado la historia de su vida y por qué empezó a bailar, y es que él encontró en el baile un refugio para la situación que vivían en su casa. Unos errores de su padre hicieron la vida más complicada para su madre. Fueron momentos muy complicados, él dice que "el baile le ayuda a no escuchar algunas cosas que pasaban en su casa", con la música hacía como si aquello que estaba pasando no fuese real. Era un refugio para lo que estaba viviendo, una terapia que le ayudaba en su día a día. Y para su madre, el único momento de felicidad que tenía era cuando veía a Javier bailar, por eso en este programa él ha querido hacerle un homenaje para agradecerle todo lo que ha hecho por él.

09.44 min The Dancer - Alegato y actuación de Javier Vachiano

Sandra Cervera ha acudido a recogerle al final de la actuación entre lágrimas, la presentadora ha reconocido que Javier es su amigo y que se merece todo lo bueno que le pase porque es una persona con un enorme talento. Tanto Lola Indigo como Rafa Méndez conocían también al concursante de diferentes competiciones y han admirado su talento y su corazón, tanto por su historia como por la actuación que ha realizado en 'The Dancer'.