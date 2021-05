'The Dancer' ya ha pasado el ecuador de las primeras audiciones, en las que hemos podido ver algunos momentos increíbles. Pero la quinta entrega del programa que se ha emitido ha sorprendido de nuevo con grandes historias, bailes extraordinarios y mensajes poderosos. La lista de concursante vuelve a llevar al prime time historia de superación en las que el baile devuelve a la vida a los concursantes, como es el caso de Miguel Ángel y Desirée o el de Rebeca, que buscó en la danza la forma de superar su timidez.

Esta semana vuelven los piques y las acusaciones entre los capitanes, en especial entre Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz. Este último ha contado con el Pase Directo, un poder que él se toma muy en serio y en el que intenta ser justo con los concursantes. Él se ha querido asegurar en su equipo a una pareja que le ha sorprendido de una manera muy especial, el resto de elecciones han tenido que esperar como siempre al final del programa, cuando los capitanes han elegido de entre los concursantes que habían obtenido el 75% de los votos del público. Las elecciones de los capitanes se han vuelto más complicado que nunca, y no es de extrañar viendo las actuaciones. Los catorce concursantes que han aparecido en las quintas audiciones de 'The Dancer' han demostrado un nivel que no habíamos visto hasta ahora.

Unos concursantes excepcionales Ion Aramendi y Sandra Cervera han abierto las quintas audiciones de 'The Dancer' con un mix de bailes que todos conocemos. Una gran sorpresa para los capitanes y para el público que se han quedado muy sorprendidos al ver la gracia con la que los presentadores se enfrentaban a este reto. 02.38 min The Dancer - Ion Aramendi y Sandra Cervera sorprenden bailando en 'The Dancer'

QUALITY KIDS, todo al rojo QUALITY KIDS son un grupo formado por ocho jóvenes que han presentado un número de baile de estilo urbano. Han bailado un mix de canciones con mucho ritmo entre ellas "I been on" de Beyoncé. Rafa Méndez no ha dejado de animar al público para que votasen por el grupo que contaba con una coordinación y técnica admirables, un trabajo que después ha alabado Lola Indigo en su valoración.

El baile como medicina contra la timidez Rebeca tiene catorce años y empezó a bailar para superar un problema de timidez que le impedía hablar con sus compañeros, sus profesores y a veces incluso con sus padres. Cuando vieron que tenía este problema en el colegio, le animaron a apuntarse a alguna actividad extraescolar para ayudarla a superarlo. Así fue como empezó a bailar, algo que empezó siendo una ayuda para formar su personalidad, acabó siendo el verdadero motor de tu vida. Con diez años la admitieron en el Ballet Nacional de Holanda, pero por motivos económicos no pudo continuar allí su carrera. Llega a 'The Dancer' buscando una nueva oportunidad y parece que la ha encontrado. 10.25 min The Dancer - Alegato y actuación de Rebeca

Ariadna & Nahiel, los más felices Son primos y hay una diferencia de edad de 11 años entre ellos. Ariadana lleva bailando desde que era muy pequeña y Nahiel buscaba imitar a su prima en todo lo que hacía, pero es la primera vez que bailan juntos. Eso no impide que hayan conquistado al público y a los capitanes con su baile y con sus caras. 06.28 min The Dancer - Alegato y actuación de Ariadna & Nahiel

Carlota Sájara y Raúl Rugarcía, una historia que contar Carlota y Raúl se conocieron hace unos años bailando y han formado la mejor pareja de baile posible, dicen que se entienden con solo una mirada y han venido a 'The Dancer' con un número muy especial a través del cual quieren contar una historia de violencia de género. Es un baile para el que hay que estar preparado y mirarlo con una sensibilidad especial. 06.01 min The Dancer - Alegato y actuación de Carlota Sájara y Raúl Rugarcía Además, Carlota ha contado cómo conoció a uno de los capitanes del programa. ¡Toda una sorpresa para el público de 'The Dancer'!

Gero Axular, directos desde el País Vasco El grupo Gero Axular viene directo desde Donosti con un número de folclore vasco. Una idea que ha sorprendido y gustado por igual, ya que son un grupo de bailarines muy jóvenes defendiendo la cultura tradicional de su tierra. A su compatriota, Ion Aramendi, le han encantado, tanto que ha pedido el voto para ellos antes incluso de empezar la actuación. 04.19 min The Dancer - Alegato y actuación de Gero Axular

Ponysquad boys, un estilo diferente Ponysquad boys está formado por cinco chicos que han querido arriesgar en 'The Dancer' con un estilo que no habíamos visto hasta ahora, el Kpop. Un género musical que incluye diversos estilos como la música dance electrónica, hip hop, rap, rock o R&B, y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur que ha recogido mucho éxito en los últimos años. 02.30 min The Dancer - Alegato y actuación de Ponysquad boys

Angels como su capitán favorito El grupo Angels está formado por ocho mujeres que llevan más de veinte años bailando juntas. Su número estaba dedicado al estilo urbano y han conseguido mezclar varias canciones para demostrar todo su talento. Un grupo que ha declarado tener un capitán favorito y por primera vez no ha sido ni Lola Indigo ni Rafa Méndez. 03.25 min The Dancer - Alegato y actuación de Angels

Cristian González, la duda de la improvisación Cristian lleva años bailando y haciendo coreografías para algunos de los rostros más famosos como Nathy Peluso o Florence + the Machine, pero ha necesitado parar y hacer una pausa para dedicarse a sí mismo. Cristian ha decidido dar un giro a su vida y cambiar su trabajo y su estilo de vida. Ahora se ha entregado por completo a una vida más natural con la que él siente que encaja mejor, una vida con una visión mucho más sensible al mundo. Ha realizado un número que ha dejado a los capitanes muy sorprendidos, Lola Indigo incluso se ha quedado con la duda de si toda la actuación había sido una improvisación. 08.03 min The Dancer - Alegato y actuación de Cristian González

Guillem Pascual y Rosa Carné al ritmo latino Guillem y Rosa son campeones de España y finalistas de Europa en su disciplina de baile deportivo, pero es la primera vez que se enfrentan al voto del público no profesional. En su actuación han fusionado los cinco estilos de baile latino con alguna acrobacia. Su alegato lo han hecho sus parejas, entre ellos Pablo Ibáñez más conocido como 'El hombre de negro', con quienes forman una piña inseparable. Los dos han impresionado tanto que han conseguido el Pase Directo de Miguel Ángel Muñoz. 09.34 min The Dancer - Alegato y actuación de Guillem Pascual y Rosa Carné

Javier Vachiano, todo sensibilidad Javier Vachiano se ha presentado en 'The Dancer' para darle una sorpresa a su madre, la persona que lo ha dado todo por él. El bailarín ha contado la historia de su vida y por qué empezó a bailar, y es que él encontró en el baile un refugio para la situación que vivían en su casa. Para su madre, el único momento de felicidad que tenía era cuando veía a Javier bailar, por eso en este programa él ha querido hacerle un homenaje para agradecerle todo lo que ha hecho por él. Este ha sido uno de los momentos más emotivos de la noche cuando además, Sandra Cervera se ha emocionado al confesar que era uno de sus mejores amigos. 09.44 min The Dancer - Alegato y actuación de Javier Vachiano

Rody Sousa, todo un showman Es la primera vez que se sube a un escenario para bailar y lo ha hecho acompañado de sus juego de luces. El concursante ha presentado un número con un mix de canciones muy conocidas por la audiencia como "Rasputín" de Boney M., "Despacito" de Luis Fonsi o "Explota mi corazón" de Rafaela Carrá. A pesar de la actitud que Rody le ha puesto a su baile, no ha conseguido el 75% de los votos necesarios para pasar de fase. 04.29 min The Dancer - Alegato y actuación de Rody Sousa

Agustín Barajas, flamenco con Vivaldi Agustín es un bailarín de flamenco que busca su lugar en el escenario como estrella de cartel. Ha trabajado con personas tan importantes y conocidas como Rafael Amargo y Pastora Soler, pero ahora quiere pasar a la primera línea de fuego y para ello tendrá que conseguir los votos del público y entrar en el equipo de alguno de los capitanes. 07.13 min The Dancer - Alegato y actuación de Agustín Barajas

Miguel Ángel y Desirée, amor de padre e hija Miguel Ángel comenzó a bailar cuando Desirée era muy pequeña, él sufría de depresión y buscó en el baile las ganas de vivir, se apuntó a clases de baile con su hija y poco a poco fue capaz de superar la enfermedad que padecía. Desde entonces el baile es parte de su vida, y aunque normalmente compite con su mujer, esta vez ha querido estar acompañado por su hija, la persona con la que empezó todo. La conexión que tienen ambos sobre el escenario es mágica, pero aún más la cara de orgullo con la que él mira a su hija cuando bailan juntos. 08.59 min The Dancer - Alegato y actuación de Miguel Ángel y Desirée