Así queda el equipo de Rafa Méndez tras "La decisión final"

La competición avanza una semana más, los seis concursantes eligidos por cada equipo se han enfrentado en "La decisión final" para luchar por una plaza en las semifinales de 'The Dancer' donde se verán las caras con los Pases Directos de cada capitán. En este programa los seis concursantes de Rafa Méndez han actuado en primer lugar de forma consecutiva y han recibido los votos del público, que han sido los encargados de eliminar a los dos primeros concursantes y de clasificar al primer elegido para la semifinal.

The Dancer - Actuación de Cuban Power

The Dancer - Actuación de Cuban Power

The Dancer - Actuación de Ahitana

The Dancer - Actuación de Ahitana

Ahitana ha vuelto a 'The Dancer' dispuesta a demostrar que, aunque es la más pequeña del equipo de Rafa Méndez , puede ser una gran bailarina. La concursante ha llegado nerviosa pero muy contenta por la oportunidad que le brindó el coreógrafo. En esta actuación ha escogido una melodía mucho más rítmica y ha sorprendido con unos pasos enérgicos que han conquistado a su capitán.

The Dancer - Actuación de Marc & Valeria

The Dancer - Actuación de Marc & Valeria

Marc & Valeria han llegado a 'The Dancer' con un nuevo reto: demostrarle a Rafa que no tenía que arrepentierse de su elección. Los dos son una pareja de baile muy pasional que tiene una conexión que se siente en sus actuaciones. Los concursantes han intentado mostrar una coreografía llena de talento y fuego al ritmo de "Roxanne". Una actuación que ha enamorado a todos en el plató del programa y que han podido sentir como el termómetro subía de temperatura.

The Dancer - Actuación de Real reinas

The Dancer - Actuación de Real reinas

The Dancer - Actuación de Claudia, la utrerana

The Dancer - Actuación de Claudia, la utrerana

Claudia, la utrerana , vuelve a 'The Dancer' para demostrar que lleva el arte flamenco en las venas. Ella es una muestra del arte de Andalucía y vuelve al programa junto a sus compañeras para hacer algo diferente, apuesta por una actuación en la que puede ser ella misma, un baile de flamenco puro que ha conquistado al público y a los capitanes.

Fátima, puro nervio

Fátima ha recibido una bonita sorpresa en el plató de 'The Dancer'. Después de que fuese seleccionada para "La decisión final", la concursante le dio la noticia a sus padres, que hasta ese momento no la habían apoyado con su sueño, pero no ha querido invitarles. Por eso el programa ha querido darle una sorpresa trayendo a su madre y a su hermano para que viesen el enorme talento que tenía y que ha vuelto a conquistar por completo al público y a Rafa Méndez.