Rafa Méndez entrega su Pase Directo a Charly Brown

Esta semana han acabado las audiciones en 'The Dancer' y ha finalizado por todo lo alto con un gran nivel, los concursantes han demostrado estar listos para afrontar la siguiente fase con energía e ilusión, pero como siempre solo han podido pasar a la Decisión Final tres concursantes, un bailarín por cada capitán. Por eso, esta semana ha sido aún más complicado elegir quién se llevaba ese valioso puesto. Y si eso ha pasado con un puesto en sus equipos, aún más difícil ha sido la elección de Rafa Méndez para escoger quién se lleva el último Pase Directo para semifinales.

El coreógrafo que normalmente suele ser el capitán que más se alegra por poder elegir el primero o por tener la oportunidad de dar el Pase Directo, esta vez ha sentido mucha presión al tomar al decisión. Han sido varios los concursantes que le han hecho dudar, pero finalmente el Pase Directo ha sido para Charly Brown, que estará en la Semifinal en el equipo de Rafa, junto a Exon, el otro Pase Directo que concedió el capitán.

Un ser de luz

Charly es suizo con una madre dominicana y un padre belga, todo un mix que ha podido influir en sus gustos por la música y el baile y que le ha hecho viajar por todo el mundo bebiendo de sus culturas. Todos esos viajes han estado motivados por trabajo, ya que Charly lleva bailando desde los doce años y ha estudiado en una de las escuelas de baile más prestigiosas del mundo. Holanda, Londres, Italia y Madrid están entre los destinos en lo que más ha tenido que actuar, pero su suerte cambió hace dos años en el mejor momento de su carrera. La escuela en la que trabajaba tuvo que cerrar y después ha sufrido como el resto de bailarines las consecuencias de la COVID-19. Él se derrumbó al no poder bailar, ahora ya solo le queda entrenar en su habitación como ha hecho para 'The Dancer'.

Aún así se ha preparado esta actuación como si fuese todo en su vida y aunque dice que está al 50% de su capacidad, ha conseguido enamorar a todos en el plató. Especialmente a Rafa Méndez, que ha acabado la actuación de Charly Brown llorando de la emoción por todo lo que le había hecho sentir. Lola Indigo en pie, Miguel Ángel Muñoz silbando y el público aplaudiendo sin parar.

10.21 min The Dancer - Alegato y actuación de Charly Brown

Rafa Méndez no ha querido perder la oportunidad, mucho menos después de que Miguel Ángel Muñoz le aconsejara que se lo diera incluso aunque esa decisión le perjudicase para su equipo, y le ha dado su Pase Directo. Rafa le ha dedicado unas preciosas palabras antes de subirse a la mesa para concederle el Pase Directo: "Yo soñé con ser un bailarín como tú y la vida me llevó por otro lado, pero cuando hablo de danza, hablo de gente como tú". Una frase que lo dice todo, Charly Brown va directo a las semifinales del programa y sea cual sea el resultado, llegará muy lejos en 'The Dancer'.