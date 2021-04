Lola Indigo se emociona con la historia de Exon en 'The Dancer'

Lola Indigo no ha tardado en reconocer a su amigo Exon, con el que coincidió en su viaje a China, donde los dos vivieron un tiempo para intentar buscarse un hueco en el mundo del baile.

Una persona capaz de hacerse a sí misma

La capitan de 'The Dancer' se ha emocionado al ver a Sara, amiga de Exon, hablando de la historia de su amigo, una persona que ha luchado desde el principio por sus sueños, incluso cuando le ha faltado el apoyo de su familia como él mismo dice en su alegato: "Aunque no me apoyéis voy a seguir haciendo lo que yo pienso y lo que yo quiero que es bailar".

Exon además perdió a dos de sus amigas más cercanas, que también compartía con Lola Indigo, eso le impulsó aún más a dedicarse a lo que él hace con la motivación de dedicarse esos bailes a ellas como homenaje.

Por su parte, Rafa Méndez no ha dudado en aprovechar su pase directo con el joven bailarín para llevarle directamente a las semifinales con su equipo.