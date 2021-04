'Bailar en silencio y Helena Lorenzo, ejemplos de superación en 'The Dancer'

En las primeras audiciones de 'The Dancer' hemos descubierto a dos grandes luchadoras que hacen de sus obstáculos, algunas de sus mejores fortalezas. Rosana es uno de los miembros de Bailar en silencio y nos ha enseñado que la música no se escucha, se siente, y Helena Lorenzo es una bailarina de ballet dispuesta a demostrar que las medidas no lo son todo.

Rosana, todo sentimiento Rosana nació sin ningún problema auditivo, pero a los tres años a causa de una meningitis perdió totalmente el sentido auditivo. Eso no ha sido un impedimento para hacer del baile su vida junto a Joan, su pareja desde los 15 años.