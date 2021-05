Conoce los últimos elegidos de las audiciones

La competición sigue su curso en 'The Dancer' y en esta última semana de audiciones, los capitanes han estado más exigentes que nunca. Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez han formado un equipo en estas semanas en el que se pueden apoyar y aconsejar con la mejor intención. En esta última noche de audiciones no hay piques entre Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez, ellos se han convertido en una fuente de comprensión el uno para el otro, junto a Lola Indigo. Todos entienden la presión que se siente con el Pase Directo, y esta semana Rafa Méndez ha sufrido más que nunca por ello. Entregar el Pase Directo es un premio, pero no si es la última oportunidad, si tú lo decides todo. Por eso, Rafa Méndez se ha enfrentado a dos duras decisiones en este programa.

En este sexto programa el primero en elegir ha sido Miguel Ángel Muñoz, en segundo lugar, Rafa Méndez, y por último, Lola Indigo, el orden como siempre se ha elegido de forma aleatoria a través de la ruleta del programa. Los últimos catorce concursantes que han pasado por el programa han demostrado tener un gran nivel, por eso ha sido complicado para los capitanes tomar estas decisiones.

Miguel Ángel Muñoz apuesta por una pareja profesional El actor ha sido el primero en elegir y para sorpresa de todos no ha demorado su elección como suele ser habitual en él. Ha escogido a Javier y Alexis, una pareja de baile profesional que ha compartido escenario con artistas de fama mundial como Maluma. 00.38 min The Dancer - Miguel Ángel Muñoz elige a su último bailarín

Rafa Méndez se inclina por el flamenco El coreógrafo ha querido dejar claro que todos los concursantes tenían mucho talento, pero que los capitanes tienen que mirar por el bien de su equipo y deben equilibrarlo por estilos. Por eso, ha querido escoger a una concursante de estilo flamenco, algo que aún faltaba entre los escogidos por Rafa Méndez. Claudia, la utrerana, ha pasado a ser el último miembro de su equipo después de sorprenderle taconeando una bulería. 00.52 min The Dancer - Rafa Méndez elige a su último bailarín