¡Los mejores momentos de las últimas audiciones!

Sin darnos cuenta hemos llegado a las últimas audiciones de 'The Dancer'. Los capitanes han formado los mejores equipos posibles y ya solo queda ver quien seguirá en el próximo programa, un camino lleno de sorpresas en el que solo quedarán los mejores del programa. Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez han arriegado en esta última gala de audiciones para conseguir a los mejores concursantes y formar un equilibrio entre lo que ya tenía y lo que les faltaba.

Mariu es la persona que más regalos recibe en 'The Dancer', los concursantes llegan a la recepción cargados de lo que más le gusta a la recepcionista: la comida. DVP Dancer se ha presentado con un postre típico de Ibiza que ha dejado a Mariu muy impresionada, pero a los capitanes les ha sorprendido aún mucho más la cantidad de estilos de baile que las chicas podían bailar. Un grupo de chicas con un look muy atrevido ha conseguido levantar al público de sus asientos con este número de claqué .

The Dancer - Alegato y actuación de Amores family

The Dancer - Alegato y actuación de Ita Roma

Ita Roma se estrena en 'The Dancer' como bailarina en solitario , normalmente suele estar acompañada por su gran amiga Sabina, pero debido a una lesión de la rodilla finalmente se ha tenido que presentar sola. Aunque les ha dado muchísima pena, Sabina ha apoyado a su amiga en esta aventura. Ita Roma viene al programa a demostrar que es una nueva y mejorada versión de sí misma.

Ainara y Daniel, emoción a flor de piel

Ainara y Daniel han sorprendido con algo que no habíamos visto hasta ahora en las audiciones del programa. Una pieza de estilo contemporáneo con acrobacias al ritmo de "My inmortal" de Evanescence que han dejado a los capitanes estupefactos. Han estado a punto de llevarse el Pase Directo de Rafa Méndez, pero la presión de las últimas audiciones ha hecho que el capitán no quisiera entregarlo tan pronto y haya preferido reservarlo para una actuación que le llenase más.