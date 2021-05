Así será la mecánica de La Decisión Final de 'The Dancer'

Tras este último programa, la fase de audiciones de 'The Dancer' cierra su proceso de selección. A partir de ahora no veremos nuevos rostros cada lunes, el programa cambia de dinámica en su siguiente fase, la Decisión Final, donde los seleccionados por los capitanes de cada audición volverán a actuar en 'The Dancer' para luchar por su plaza en las semifinales.

En el siguiente programa de la Decisión Final veremos a dieciocho concursantes, seis por cada capitán. Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez seleccionaron a sus concursantes al final de cada audición para volver a enfrentarse por un puesto en la siguiente fase. En este programa estarán excluidos los concursantes con el Pase Directo, que como ya se ha explicado durante el programa, irán directos a semifinales.