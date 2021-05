Panda Waack y Lola Indigo, dos historias cruzadas

En una audiciones en los que los capitanes han prometido ser más exigentes que en el resto, hemos visto un gran nivel sobre el escenario de 'The Dancer'. La sexta y última noche de la fase de audiciones ha sido la más intensa, por las actuaciones y por las emociones de los capitanes, sobre todo de Rafa Méndez, que ha sentido mucha presión al tener el último Pase Directo. Una de las concursantes que ha estado a punto de llevárselo ha sido Panda Waack, una bailarina procedente de Hong Kong que ha presentado una número muy sorprendente.

Tú a Hong Kong y yo a Granada

Su nombre real no es ese, pero es un apodo que le pusieron sus amigos porque le gusta mucho dormir y se parece a los osos panda, con fama de somnolientos. La concursante lleva un año y medio viviendo en España. Vino a estudiar flamenco, se enamoró de Granada y se quedó a vivir en la ciudad que tanto le había gustado. Ahora se presenta en el program para volver locos a los capitanes con su actuación, un objetivo que parece haber cumplido.

Lola Indigo ha querido ser la primera en valorar a Panda Waack y ha asegurado que la cogería en su equipo. Ha intentado convencer a la concursante de que se vaya con ella por las cosas que las unen, ya que Panda Waack viene de Hong Kong, la ciudad a la que Lola Indigo tuvo que irse con veinte años para bailar, al igual que la concursante ha llegado a Granada para aprender flamenco, la ciudad originaria de la capitana de 'The Dancer'. Lola Indigo no ha dejado de alabar a la bailarina por su calidad y por la sorpresa que ha dado en el programa. Aunque al final no ha conseguido pasar a la siguiente fase del programa, Panda Waack ha conseguido robarle el corazón a los capitanes con su actuación y su simpatía.