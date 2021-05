La fase de audiciones llega a su fin en 'The Dancer', pero antes de darla por finalizada hemos podido conocer a los últimos catorce nuevos concursantes que nos han hecho vibrar desde el sofá de nuestras casas con sus actuaciones. Una de ellas ha sido Claudia, la utrerana, capaz de dejarte con la boca abierta con su taconeo. Pero si ha habido unos concursantes que han impresionado desde el primer segundo de su actuación, han sido Javier y Alexis.

Javier y Alexis son una pareja de baile con carreras muy importantes en el mundo de la danza. Han hecho todo tipo de espectáculos, incluso han bailado con uno de los artistas más conocidos mundialmente, el cantante Maluma. A pesar de la edad que tienen, 29 y 31 años, ya han empezado a ser rechazados en algunos trabajos de danza por su edad. El mundo del baile es un mundo lleno de exigencias en el que no te valoran de la forma adecuada. Por eso, Javier y Alexis llegan a 'The Dancer' para demostrar que no son mayores para bailar, son unos bailarines capaces de seguir bailando mucho más allá de los 30.

No es la primera vez que un concursante llega a 'The Dancer' a confesando sufrir este problema tan común en el mundo de la danza. La bailarina Sara del Pino estuvo denunciando en las terceras audiciones del programa que tras ser madre y con cuarenta años, ya no tenía los mismos trabajos porque la gente consideraba que ya no estaba al mismo nivel.