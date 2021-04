En este tercer programa de 'The Dancer' hemos podido ver algunos rostros conocidos como el de Sergio Alcover, que acudía como padrino del grupo Flame Steps, una aparición que sorprendía tanto al público como a Rafa Méndez y Lola Indigo, que coincidieron con él en un famoso programa de televisión. Hemos recibido otra gran sorpresa al final del programa, sobre todo Rafa Méndez, que conocía a la concursante que cerraba la gala. Sara del Pino es una de las bailarinas y coreógrafas más reconocidas de nuestro país y ha acudido a 'The Dancer' para demostrar el talento que tiene y que no hay límites de edad para las mujeres en el mundo de la danza.

Desafiando las normas Sara del Pino tiene más de cuarenta años y ha sido madre, pero su cuerpo está en forma para afrontar cualquier reto que se proponga. Por eso ha acudido al programa para convencer a todos de que la edad es solo un número y que las mujeres con más de cuarenta años aún tienen un hueco en el mundo del baile. Ha trabajado en series como 'Ana y los siete', 'Telepasión' y el famoso programa también de TVE, 'Grand Prix'. Ella es todo un ejemplo para los bailarines de todo el país, que la han visto en innumerables trabajos y sigue en activo labrándose su reconocimiento. Rafa Méndez no ha dudado en apoyar a su antigua compañera de trabajo, con la que compartió escenario en 'Telepasión'. Sara del Pino ha reconocido que está en 'The Dancer' para reivindicar que puede bailar a cualquier edad y que, aunque le hayan puesto impedimentos por temas de imagen, la edad no le supone un problema para estar en forma.