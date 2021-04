Los elegidos por los capitanes en las terceras audiciones de 'The Dancer'

La competición avanza y los piques entre los capitanes de 'The Dancer' cada vez son más fuertes. Rafa Méndez ha acusado a Miguel Ángel Muñoz de traición tras su última elección en la segunda noche de audiciones, en la que el actor eligió al grupo Icónicas que también estaba entre las preferencias de Rafa Méndez.

En esta ocasión, el primero en elegir ha sido Miguel Ángel Muñoz, en segundo lugar, Rafa Méndez y la última Lola Indigo, el orden como siempre se ha elegido de forma aleatoria a través de la ruleta del programa.

Lola Indigo confía en lo desconocido

Lola Indigo ha sido la última en elegir, y después de la elección de Miguel Ángel Muñoz ha tenido que pensar un nuevo nombre para su equipo, aunque no le ha costado mucho, ya que ha confesado que uno de los concursantes le ha tocado el corazón desde el primer momento. "Es algo que nunca he hecho y no lo entiendo, pero me has movido algo por dentro", ha dicho antes de elegir a Irene Estévez, la bailarina de danza clásica que hizo historia en el ballet ruso.