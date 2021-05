El cantante Blas Cantó se enfrenta a uno de los retos más complicados de su carrera profesional: representar a España en el Festival de Eurovisión. El próximo sábado 22 de mayo, el murciano interpretará en Róterdam "Voy a quedarme", la que sin duda es una de las canciones más especiales de toda su vida. Lo es por lo que significa profesionalmente para él, pero también personalmente y es que es una canción dedicada a su abuela, que falleció meses atrás por Covid-19. Ahora, Cantó ha querido rendirle un merecido homenaje en un día tan especial como será ese.

Pero antes de ese momento, el artista ha visitado 'The Dancer' para presentar su tema a los capitanes del programa y además ha charlado con RTVE Digital del momento profesional que está viviendo con Eurovisión, cuando quedan apenas unos días para su actuación. El cantante además ha querido hablar del programa y ha puesto en valor el papel en el mismo de Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez, capitanes del formato y amigos suyos, tal y como él explica.

Su visita a 'The Dancer'

"Es gente con la que he trabajado, con la que he compartido mi casa, mi familia y mi gente", explica sobre ellos. Por ello, defiende que "venir aquí siempre es un privilegio porque me siento en familia". Cantó además confiesa que actuar en espacios más reducidos como es la recepción de 'The Dancer'. "Impone más que si estuviera en un escenario delante de miles y miles de personas (…) ha sido muy bonito porque hacía tiempo que no hacía algo así", añade.